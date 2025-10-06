ตำรวจครึ่งร้อยปูพรมล่ากลางป่ายูคา “นิก” มือยิงแฟนสาวดับคาตลาดท่ายาง หลังเจอเบาะแสหลบหนีในพื้นที่ชะอำ

เพชรบุรี – ตำรวจกว่า 50 นาย สนธิกำลังพร้อมโดรนจับความร้อน ปิดล้อมป่ายูคากว่า 30 ไร่ ในพื้นที่อำเภอชะอำ ไล่ล่าตัว “นิก” ผู้ต้องหาคดียิงแฟนสาวเสียชีวิตกลางตลาด หลังศาลออกหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา แต่ใช้เวลาค้นหานานกว่า 5 ชั่วโมงยังไม่พบตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวานนี้ ( 5 ต.ค.) พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.จอม สิงห์น้อย ผกก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบุรี และ พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผกก.สภ.ชะอำ นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 50 นาย จากตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี กู้ภัยสว่างสรรเพชญ มูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน กู้ภัยสว่างเมธี และกู้ภัยทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ปูพรมค้นหา นายทวีชัย เนาวรัด หรือนิก อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ป่ายูคาประมาณ 30 ไร่ บริเวณบ้านห้วยหิน ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านว่าพบชายต้องสงสัยคล้ายผู้ต้องหาเข้าไปหลบซ่อนในป่าดังกล่าว
นายทวีชัย หรือ “นิก” เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ในข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หลังจากก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง น.ส.อรจิรา บริบูรณ์ แฟนสาว เสียชีวิตภายในตลาดหนองบ้วย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อไม่กี่วันก่อน แล้วหลบหนีไป
ระหว่างการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้นำไฟส่องสว่างกว่า 10 คัน สาดเข้าไปในป่าเพื่อกดดันให้ผู้ต้องหาออกมามอบตัว พร้อมส่งโดรนติดกล้องจับความร้อนขึ้นบินตรวจหาความเคลื่อนไหวในพื้นที่ พบจุดความร้อนต้องสงสัยหลายจุด แต่เมื่อเข้าเคลียร์พื้นที่กลับไม่พบตัวผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมค้นหานานกว่า 5 ชั่วโมง จนถึงช่วงดึกจึงต้องยุติการค้นหา เนื่องจากความมืดและสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ยังคงจัดกำลังลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจสกัดในเส้นทางโดยรอบอย่างเข้มงวด
พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่จะยังคงเร่งติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้อย่างต่อเนื่อง และได้ประสานหน่วยต่างๆ เพื่อสกัดเส้นทางหลบหนีทุกทิศทาง พร้อมฝากถึง นายทวีชัย ให้เข้ามอบตัวโดยเร็ว เพื่อรับการดำเนินคดีตามกฎหมาย หากมีผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน