นายกฯหนูตรวจน้ำท่วมอุดรฯพร้อมปฏิบัติภารกิจหัวใจติดปีก ยันคนละครึ่งคลอดแน่ 7 ต.ค.นี้

อุดรธานี – “อนุทิน” นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจสภาพปัญหาน้ำท่วมอุดรธานี มอบถุงยังชีพ แจกขนมจีบเด็กๆ ก่อนปฏิบัติภารกิจ “หัวใจติดปีก” รับหัวใจผู้บริจาคช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต ยืนยัน “คนละครึ่ง” คลอดแน่ในที่ประชุม ครม. 7 ต.ค.นี้
วันนี้ (5 ต.ค. 68) เวลา 16.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขต อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ระหว่างการตรวจเยี่ยม นายกรัฐมนตรีได้พบแม่ค้าขายขนมจีบในพื้นที่ ซึ่งมีเด็กๆ เล่นน้ำและประชาชนมารอต้อนรับ จึงได้ เหมาขนมจีบทั้งหมดจากแม่ค้า แจกให้กับเด็กๆ และประชาชนที่มารอต้อนรับ สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมกันนี้ นายอนุทินยังได้ มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม
นายกรัฐมนตรีได้เดินเท้าติดตามการติดตั้ง สะพานแบริ่งชั่วคราว ซึ่งดำเนินการโดย สำนักชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน เพื่อแก้ปัญหาการสัญจร หลังน้ำจาก อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ล้นสปรินเวย์สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ไหลข้ามถนนทางเข้าหมู่บ้าน โดยล่าสุด ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 151.541 ล้านลูกบาศก์เมตร (111.78%) ลดลง 3.74 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 2.76% ระบายน้ำ 7.351 ล้าน ลบ.ม. และล้นสปรินเวย์ 2 ล้าน ลบ.ม.
หลังภารกิจตรวจพื้นที่น้ำท่วม นายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยัง โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อร่วมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปฏิบัติภารกิจ “หัวใจติดปีก” เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมารับหัวใจจากผู้บริจาค ส่งต่อให้ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายหัวใจ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กรณีผู้บริจาคอวัยวะ เป็นชายวัย 28 ปี มีโรคลมชัก เกิดอาการชักหมดสติ ศีรษะกระแทกพื้น ตรวจพบ เลือดออกในสมองข้างขวาและกดเบียดสมอง ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต แม้ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ แต่อาการไม่ดีขึ้นและเกิด ภาวะสมองตาย ทีมแพทย์จึงได้ให้ข้อมูลเรื่องการบริจาคอวัยวะ ญาติผู้ป่วยจึงแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ เพื่อช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ภารกิจ “หัวใจติดปีก” เป็นโครงการที่นายอนุทินปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2557 ในฐานะ นักบินอาสา เพื่อขนส่งอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิตไปช่วยผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่าย ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติภารกิจบินแล้วกว่า 80 เที่ยวบิน ช่วยชีวิตผู้ป่วยมากกว่า 200 ราย
ผู้บริจาครายล่าสุดคือ นายทีปกร ทองอ่อน อายุ 28 ปี บริจาคหัวใจและไตทั้งสองข้าง ถือเป็นรายที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569 และเป็นรายแรกที่บริจาคหัวใจ โดยข้อมูลจาก โรงพยาบาลอุดรธานี ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2568 มีผู้บริจาคอวัยวะ 45 ราย และบริจาคดวงตา 55 ราย
นอกจากภารกิจช่วยเหลือประชาชนแล้ว นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึง โครงการ “คนละครึ่ง” ว่า
“สำหรับโครงการคนละครึ่งนั้น ยืนยันว่าคลอดแน่นอน โดยในวันอังคารที่ 7 ตุลาคมนี้ จะนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ขณะนี้งบประมาณมีพร้อมแล้ว ทุกอย่างเตรียมการไว้หมด ขอให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมขึ้นทะเบียนตามกำหนด คาดว่าโครงการจะสามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากได้รับความเห็นชอบจากสภา”