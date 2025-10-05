xs
รองนายกพัทยา จี้ ตร.เร่งตามตัวมือพ่นสีสเปย์ทั่วเมืองดำเนินคดีตาม กม.หลังสร้างความเดือดร้อนหนัก

ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- รองนายกเมืองพัทยา จี้ตำรวจเร่งตามตัวแก๊งวัยรุ่นตระเวนขี่ จยย.พ่นสีสเปย์ใส่ร้านขายของชาวบ้าน สิ่งสาธารณะ และตู้อุปกรณ์​หน่วยงานราชการจนได้รับความเสียหายทั่วเมือง ดำเนินคดี​ตามกฎหมาย​ให้ได้โดยเร็ว

จากกรณีที่ชาวเน็ตได้พากันแชร์โพสต์ของ นายวรพันธุ์ แก้วมรกต อดีตนายตำรวจเกษียณอายุ ที่ถูกมือดีใช้สีสเปย์พ่นประตูหน้าร้านขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจนได้รับความเสียหาย โดยระบุว่าเป็นฝีมือของแก๊งวัยรุ่นที่มีประมาณ 5-6 คน ซึ่งได้พากันขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งนำสีสเปย์ตระเวน​ฉีดพ่นใส่ตู้ไฟแดงคนข้ามถนนของเมืองพัทยา และสิ่งสาธารณะ​ต่างๆ 

จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์​เมืองท่องเที่ยว​ระดับโลก และสร้างึวาม​เดือดร้อน​ให้กับประชาชน​ในพื้นที่นั้น

ล่าสุดในวันนี้ (5 ต.ค.)​ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้เผยถึงพฤติกรรม​ของวัยรุ่นแก๊งดังกล่าว​ว่า ในส่วน9องการนำสีสเปย์ฉีดพ่นใส่ตู้และทรัพย์สินสาธารณะของทางราชการ และมีตู้ของการไฟฟ้าส่วภูมิภาค​ด้วยนั้น ในส่วนของการไฟฟ้าฯ จะต้องร่วมเข้าแจ้งความเอาผิดด้วย


เช่นเดียวกับการพ่นสีสเปย์ใส่ตู้ไฟจราจร เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินคดี ซึ่งขณะนี้ เมืองพัทยา ได้ประสานเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมเข้าแจ้งความแล้ว และยังสั่งการให้สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา เร่งลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณที่เสียหายเพื่อคืนความสวยงามแล้ว

" เมืองพัทยาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว และหากประชาชนพบเห็นการพ่นสีสเปย์ทำลายทรัพย์สินราชการ สามารถแจ้งมายัง เมืองพัทยา เพิ่มเติมได้เพื่อร่วมกันนำผู้ก่อเหตุมารับโทษ สร้างความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเมืองท่องเที่ยวต่อไป" รองนายก​เมืองพัทยา​ กล่าว

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา








นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา
