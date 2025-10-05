จับอีกเขมรลอบเข้าไทยหวังหางานทำในกทม. จ่ายค่าหัวถึงรายละ 7พันแต่ไม่รอด

สระแก้ว – จับต่อเนื่อง เขมรลอบเข้าไทยหวังหางานทำในกทม. กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาด จับได้อีก6 รายขณะเดินเท้าริมถนนศรีเพ็ญ สารภาพจ่ายค่านายหน้าถึงรายละ7,000 บาท แต่ไม่วายถูกจับผลักดันกลับบ้านเกิด
วันนี้ (5 ต.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหมวดเคลื่อนที่เร็ว หน่วยเฉพาะกิจคลองหาด และชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 (กองร้อยทหารพรานที่ 1303) ร่วมกับหน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่ 11 และชุดปฏิบัติงานข่าวที่ 11 กองกำลังบูรพา ได้คุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 6ราย ขณะพากันเดินอยู่ริมถนนศรีเพ็ญใกล้แนวป่าข้างจุดตรวจ ม. 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
การตรวจพบดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเดินเท้าลาดตระเวนเข้มในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนด้าน อ. คลองหาด เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี
โดยพบว่าเป็นชาวกัมพูชาทั้งหมดที่เดินทางมาจาก จ.เสียมเรียบ และ จ.
บันเตียเมียนเจย แบ่งเป็นชาย 3 รายและหญิง 3 ราย ซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานการเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานได้
และทั้งหมดยังให้การรับสารภาพว่า ได้เดินทางข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยมีผู้นำพาพาเดินข้ามแนวป่าชายแดนเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย เพื่อรอรถจากนายหน้ามารับไปทำงานก่อสร้างเขตกรุงเทพมหานคร แต่จะต้องจ่ายเงินค่านำพารายละ7000 บาท
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมบันทึกข้อมูล และตรวจสอบตามขั้นตอน ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหาด ดำเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไป
ทั้งนี้ กองกำลังบูรพาได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนสระแก้ว เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และการเคลื่อนไหว ของกลุ่มขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าว ซึ่งยังคงมีความพยายามลักลอบเข้ามาทำงานในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง.