ศาลเพชรฯ ออกหมายจับ “ไอ้นิก” มือปืนยิงแฟนสาวดับกลางตลาด เหตุหึงหวงระแวงมีชายอื่น

เพชรบุรี - ตำรวจเพชรบุรีเร่งล่าตัว “ไอ้นิก” มือปืนโหด ยิงแฟนสาวดับกลางตลาดเกษตรหนองบ้วย หลังคบหากัน 7 ปี เกิดระแวงฝ่ายหญิงมีชายใหม่ ซื้อปืนซุ่มก่อเหตุหลังก่อคดีหนีลอยนวล ล่าสุดศาลจังหวัดเพชรบุรีอนุมัติหมายจับแล้ว
จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญ ชายหนุ่มใช้อาวุธปืนยิงแฟนสาวเสียชีวิตกลางตลาดเกษตรหนองบ้วย ตำบลหนองศาลา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา สร้างความตกตะลึงให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์
ต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายทวีชัย เนาวรัด หรือ “นิก” อายุ 31 ปี พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 224 หมู่ 2 ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี รักษาการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่ายาง ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวน สภ.ท่ายาง ร่วมกับตำรวจสืบสวน ภ.จว.เพชรบุรี และชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 7 ระดมกำลังไล่ล่าตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายทวีชัย หรือ “นิก” และ น.ส.อรจิรา หรือนุ่น ผู้เสียชีวิต คบหากันมานานกว่า 7 ปี แต่ระยะหลังเริ่มมีปัญหา เนื่องจากฝ่ายชายเกิดความระแวงและหึงหวง คิดว่าฝ่ายหญิงมีชายอื่น ทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
จนกระทั่งประมาณ 1 เดือนก่อนเกิดเหตุ นายทวีชัยได้ซื้ออาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 พร้อมกระสุน 10 นัด และเคยทดลองยิงไป 6 นัด เหลือกระสุนอีก 4 นัด กระทั่งเช้ามืดวันเกิดเหตุ นายทวีชัยได้ขับรถกระบะอีซูซุ สีบรอนซ์เทา ไปหาเพื่อนที่บ้านโป่งงูเหลือม คลองชลประทานสาย 2 อำเภอท่ายาง จากนั้นจอดรถไว้และขอยืมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีเขียวของเพื่อน ขี่ออกจากบ้านเพื่อก่อเหตุยิงแฟนสาวกลางตลาด ก่อนหลบหนีไป
คืบหน้าล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลจังหวัดเพชรบุรีออกหมายจับ นายทวีชัย เนาวรัด หรือ “นิก” ในข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างระดมกำลังติดตามไล่ล่าตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.