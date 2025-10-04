ระทึก! น้ำเจ้าพระยาซึมจ่อทะลัก เทศบาลเมืองอ่างทองเร่งเสริมแนวกันน้ำเขตเศรษฐกิจ-ราชการ

อ่างทอง - น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าตลิ่ง ไหลซึมลอดพนังเขื่อนหลายจุด เทศบาลเมืองอ่างทองระดมกำลัง-จิตอาสา กรอกกระสอบทราย วางแบร์ริเออร์เสริมความแข็งแรง ป้องกันศูนย์ราชการและย่านธุรกิจ ขณะที่ระดับน้ำหน้า ศาลากลางทะลุวิกฤติ 9.11 เมตรแล้ว
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองยังวิกฤติ หลังเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้น้ำเหนือไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งต่อเนื่อง และมีการไหลซึมลอดแนวกั้นน้ำหลายจุดริมเขื่อน
เทศบาลเมืองอ่างทองนำโดย นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร สมาชิกสภาเทศบาล และจิตอาสาในพื้นที่ เร่งกรอกกระสอบทราย วางแบร์ริเออร์เสริมแนวเขื่อน ป้องกันจุดเสี่ยงสำคัญ เช่น หน้าสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง และ โค้งปลาทู ชุมชนวัดอ่างทอง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ตลอดแนวแม่น้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน สถานีวัดระดับน้ำ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วัดได้ 9.11 เมตร จากระดับตลิ่ง 10 เมตร เกินกว่าระดับวิกฤติที่กำหนดไว้ 8 เมตร ส่งผลให้พื้นที่ศูนย์ราชการและเขตเศรษฐกิจการค้ายังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงสูง