รอดตายปาฏิหาริย์! หนุ่มเบญจเพสโคราช ควบเก๋งหลับในตกถนนพุ่งชนต้นไม้ รถพังยับขาด 2 ท่อน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- หนุ่มวัยเบญจเพสโคราชควบเก๋งกลับบ้านหลังเลิกงาน เกิดหลับใน รถเสียหลักตกร่องกลางถนน พุ่งชนอัดต้นไม้รถพังยับขาด 2 ท่อน รอดตายปาฏิหาริย์ เพราะคาดเข็มขัดนิรภัย กู้ภัยฮุก 31 โคราช เร่งช่วยเหลือชีวิตนำส่งรพ.มหาราชนครราชสีมา
วันนี้ (4 ต.ค.68) เมื่อเวลา 07.40 น. อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุแม่ข่าย บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ว่า มีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งตกถนน ที่ ถนนทางหลวงหมายเลข 304 ใกล้โรงงานแป้ง KR โคราช และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงจัดทีมกู้ชีพ-กู้ภัย นำอุปกรณ์และรถพยาบาล รุดไปตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ
โดยจุดเกิดเหตุ พบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีบรอนซ์เทา ทะเบียน ษง 896 กรุงเทพมหานคร ตกอยู่ในร่องกลางถนนสภาพรถขาดเป็น 2 ท่อน พังยับทั้งคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย 1 ราย เป็นคนขับ ทราบชื่อคือ นายวิศวชิต (อ่านว่า วิด-สะ-วะ-ชิด) สมเด็จสกุล อายุ 25 ปี เป็นชาวตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในซากรถบริเวณเบาะที่นั่งคนขับ โดยมีบาดแผลที่บริเวณใบหน้า รอบดวงตา และศีรษะแตก ตามร่างกายมีบาดแผลถลอกฟกช้ำ ซึ่งผู้บาดเจ็บยังมีสติ สามารถสื่อสารได้ แต่หายใจลำบาก กู้ชีพ-กู้ภัยจึงรีบให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ออกซิเจนช่วยหายใจ ก่อนรีบนำส่งรักษาต่อที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา
จากการสอบถามผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ทราบว่า เพิ่งเลิกงาน และกำลังขับรถกลับบ้าน แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ เกิดอาการหลับใน จึงทำให้ควบคุมรถไม่อยู่ จนรถเสียหลักตกไปร่องกลางถนน แล้วพลิกคว่ำกระแทกอย่างแรงกับต้นไม้หลายต้น จนรถพังยับ สภาพขาดเป็นสองท่อน เอาคืนไม่ได้ แต่ไม่มีคู่กรณีและไม่มีทรัพย์สินราชการได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์นี้ ถือว่า คนขับยังโชคดีที่รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด เพราะคาดเข็มขัดนิรภัย และระบบเซฟตี้ ถุงลมนิรภัยของรถบริเวณหลังพวงมาลัยและคอนโซลหน้ารถ ทำงานอย่างรวดเร็ว จึงซับแรงกระแทกทำให้ไม่ได้รับอันตรายรุนแรงไปมากกว่านี้ ซึ่งร้อยเวร สภ.โพธิ์กลาง เจ้าของพื้นที่ได้ให้กู้ภัยฯ นำรถยก มาขนซากรถคันประสบเหตุ ไปไว้ที่ สภ.โพธิ์กลาง ระหว่างรอสอบปากคำคนขับอย่างละเอียด หลังจากอาการดีขึ้นจนสามารถให้การได้แล้วตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อนำไปประกอบเป็นหลักฐานขอเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และอื่นๆ ต่อไป