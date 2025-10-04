สส.ตราด จี้ ผบ.ทร.ทุบทิ้งอาคารกาสิโนบ้านทมอดา -​บ้าน3หลัง ต.ชำราก

ตราด- สส.ตราด จี้ ผบ.ทร.ชัดเจนแก้ปัญหาการรุกล้ำอธิปไตย 17จุดบนพื้นที่ชายแดนตราด เสนอทุบทิ้งอาคารกาสิโนทมอดา -บ้าน 3 หลัง ต.ชำราก เพื่อความสบายใจชาวตราดและคนไทยทั้งประเทศ
เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ (4 ต.ค.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ พวงจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มาลงยังลานจอด ฮ.ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 (ชค.ทพ.นย.ที่ 3 บ้านเขาล้าน) โดยมี พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริญ ผู้บัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด, น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด(ผบ.ฉก.นย.ตราด) ให้การต้อนรับ
พร้อมนำขึ้นรถยนต์เดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 513 (บ้านท่าเส้น) และเดินทางลงพื้นที่ชายแดนตราดที่อยู่ติดกับบ้านทมอดา ประเทศกัมพูชา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนและปัญหาอาคารกาสิโน ที่รุกล้ำเขตแดนไทย รวมทั้งบ้าน 3 หลังใน ต.ชำราก
ก่อนเยี่ยมและมอบสิ่งของ รวมทั้งมอบนโยบายกำลังพลให้เตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์และไม่อยู่ในความประมาท จากนั้นได้เดินทางไปยัง อ. เกาะกูด เพื่อเยี่ยมทหารเรือที่หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามทำข่าวและสัมภาษณ์แต่อย่างใด
ขณะที่ นายศักดินัย นุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ตราด พรรคประชาชน เผยถึงการรุกล้ำก่อสร้างอาคารกาสิโนในผืนแผ่นดินไทยของกัมพูชา ว่ามีมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับแจ้งจาก กองทัพเรือ ว่าได้มีการประท้วงและทักท้วงทั้งทางวาจาในพื้นที่และทำหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไปแล้วหลายครั้งแต่กลับไม่เกิดผลใดๆ
จนสุดท้ายกลายเป็นอาคารขนาดใหญ่ ๆ จึงไม่เข้าใจทหาร ว่าทักท้วงแบบใด ทำไมจึงไม่เกิดผลตามมา
พร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมา ตนเองและภาคเอกชนในพื้นที่มีความพยายามที่จะผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบริเวณบ้านทมอดา เพื่อเชื่อมกับบ้านท่าเส้น จ.ตราด สำหรับดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการค้าขาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน โดยไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาเรื่องการรุกล้ำอธิปไตยจนเกิดเป็นสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านในวันนี้
" ตัวเองในฐานะผู้แทนราษฎร ก็เห็นถึงความจำเป็นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีเส้นทางเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนโดยเฉพาะตลาดนัดชายแดน แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป วันนี้เส้นเขตแดนของไทยจึงควรทำให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากในวันนี้พบการรุกล้ำพื้นที่เขตแดนตราด มากถึง 17 จุด"
นายศักดินัย เผยต่อว่าขณะนี้ชาวตราด รวมทั้งคนไทยทั้งประเทศ ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคง ทำการปักปันเขตแดนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ปํญหาตกทอดไปสู่คนรุ่นหลัง
"โดยเฉพาะอาคารกาสิโนแนวชายแดนซึ่งหากพบว่าอยู่ในฝั่งไทยก็ควรที่จะทุบทิ้งและไม่ควรนำมาใช้อาคารร่วมกันตามที่ ผบ.ทร.ทั้งสองท่านนำเสนอ เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับอธิปไตยเพราะฝั่งทมอดามีทั้งกาสิโน และสแกมเมอร์เต็มไแหมด และคนไทยเองก็มีความกังวลใจ"
ทั้งนี้ หากยังยึด MOU-43 กองทัพเรือในฐานะที่รับผิดชอบก็จะต้องคิดว่าควรดำเนินการอย่างไร
นายศักดินัย ยังได้เรียกร้องให้ ผบ.ทร. ดำเนินการให้ชัดเจนทั้งเรื่องของอาคารกาสิโนบ้านทมอดา และบ้าน 3 หลังที่บ้านชำราก เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย