อยุธยาน้ำท่วมกระทบกว่า 4 หมื่นครัวเรือน เรือยนต์วิ่งทำกระสอบทรายแตก น้ำทะลักบ้าน–วัด ชาวบ้านวุ่นอพยพ

พระนครศรีอยุธยา – น้ำท่วมอยุธยากระทบหนักกว่า 43,000 ครัวเรือน ล่าสุดเรือยนต์วิ่งผ่านหน้าวัดสนามไชย ทำแนวกระสอบทรายแตก น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและวัดอย่างฉับพลัน พระ–ชาวบ้านต้องช่วยกันขนย้ายพระพุทธรูปและของมีค่าหนีน้ำโกลาหล
วันที่ 4 ตุลาคม 2568 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงวิกฤติ หลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาหลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 43,458 ครัวเรือน
ขณะเดียวกัน เกิดเหตุเรือยนต์ลากเรือเหล็กวิ่งผ่านหน้า วัดสนามไชย หมู่ 10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ทำให้แรงคลื่นซัดแนวกระสอบทรายที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านป้อมทำไว้กั้นน้ำแตกเป็นรอยกว้างกว่า 2 เมตร น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกลุ่มเปราะบางกว่า 20 หลัง และพื้นที่วัดสนามไชยถูกน้ำท่วมสูง 30–50 เซนติเมตรอย่างรวดเร็ว พระและเจ้าหน้าที่วัดต้องเร่งขนย้ายพระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา และเครื่องสังฆทานหนีน้ำอย่างโกลาหล
นายสุเชษฐ อายุ 54 ปี ศิษย์วัดสนามไชย เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 07.00 น. แนวกั้นน้ำแตกเพราะแรงคลื่นจากเรือยนต์ ทำให้น้ำทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง ระดับน้ำสูงกว่า 40–50 เซนติเมตร
ด้านนายสุทธิโชค อายุ 32 ปี ชาวบ้าน เผยว่า เดิมบ้านยังไม่ถูกน้ำท่วมเพราะมีแนวกั้นของ อบต. แต่เมื่อแนวกั้นแตก น้ำจึงบ่าทะลักเข้าท่วมชุมชนและวัดโดยไม่ทันตั้งตัว ข้าวของเสียหายจำนวนมาก
ขณะที่นายกัปตัน อายุ 21 ปี ซึ่งบ้านอยู่ในจุดน้ำไหลแรง ระบุว่า ตอนนี้ไม่สามารถเดินเข้าทางหน้าบ้านได้ ต้องทำบันไดลิงปีนเข้าออกแทน ยอมรับว่าลำบากมากในช่วงนี้
ล่าสุด อบต.บ้านป้อม ประสานเตรียมนำถุงบิ๊กแบ็กมาปิดรอยแตก แต่ยังติดปัญหารถยนต์เข้าไม่ได้ และมีรอยรั่วเพิ่มอีก 2 จุด ชาวบ้านกังวลว่าหากซ่อมไม่ทันอาจต้องปล่อยให้น้ำท่วมต่อไป