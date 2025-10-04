เขมรหลอกเขมร! คิดค่านำพาออกจากไทยกลับบ้านเกิดรายละ 3,500 บาท สุดท้ายทิ้งกลางป่าอรัญประเทศ​

สระแก้ว- เขมรหลอกเขมร!! 2หนุ่มช่างซ่อมรองเท้าตลาดโรงเกลือ อยากกลับบ้านเกิด หลังเจ้าของกิจการปิดร้านกระทันหัน ยอมจ่ายเงิน 3,500บาทต่อหัวให้ผู้นำพาชาติเดียวกันพาลอบเดินเท้าข้ามแดนกลับประเทศ สุดท้ายถูกทิ้งกลางป่า เสียทั้งเงิน ทั้งถูกทหารพรานจับกุม
วันนี้ ( 4 ต.ค.) กองกำลังบูรพา หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 (ร้อย.ทพ.1201) ได้เข้าตรวจสอบและสกัดจับชาวเขมร 2 รายคือ นายชอม ตี๋ อายุ 22 ปี และนายอม วอน อายุ 24 ปี ซึ่งทั้งสองคนเป็นชาว จ.พระตะบอง ขณะกำลังลักลอบเดินเท้าข้ามแดนจากไทยกลับฝั่งกัมพูชา บริเวณป่ายูคาลิปตัส บ้านดงงู ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ตรวจสอบพบว่าชาวเขมรทั้ง 2 รายไม่มีเอกสารหนังสือเดินทาง โดยให้ว่าก่อนเกิดเหตุความขัดแย้งกันระหว่างไทยและกัมพูชา พวกตนได้ทำงานเป็นช่างซ่อมกระเป๋าที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ โดยได้ค่าจ้างวันละ 600 บาท แต่เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา นายจ้างชาวเขมรได้ปิดกิจการกระทันหัน และเดินทางกลับประเทศกัมพูชาไปก่อนหน้า
ทำให้พวกตนตกงานทันทีและขาดรายได้ จึงตัดสินใจหาทางเดินทางกลับบ้านเกิด ด้วยการขอให้คนรู้จักช่วยเป็นผู้นำพา และยอมจ่ายค่าพาลักลอบข้ามแดนคนละ 3,500 บาท
ทั้งนี้ผู้นำพาชาวเขมรได้ขี่จักรยานยนต์มารับจากที่พักในตลาดอินโดจีน ก่อนพามาส่งที่ป่ายูคาลิปตัส และได้ยึดหนังสือผ่านแดนของพวกตนก่อนเรียกเก็บเงินค่านำพา แลกกับพาเดินเท้าเข้าสู่ช่องทางธรรมชาติ
แต่ขณะกำลังเดินลัดเลาะตามแนวชายแดน ผู้นำพาได้สังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่กำลังออกลาดตระเวน จึงวิ่งหนีข้ามแนวชายแดนกลับประเทศ ส่วนพวกตนหลบหนีไม่ทันจึงถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้
โดยทั้งสองคนยืนยันว่าเคยใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass) เป็นเอกสารเข้าประเทศไทยผ่านแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกครั้งล่าสุดเมื่อเดือน พ.ค. 68
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ร้อย.ทพ.1201 ได้ควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้า-ออกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ก่อนผลักดันกลับประเทศต่อไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาชาวเขมรที่ตกงานในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่พยายามดิ้นรนหาทางกลับบ้านด้วยช่องทางผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิดการถูกหลอกลวงจากผู้นำพาและถูกเจ้าหน้าที่จับกุม