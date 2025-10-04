น้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขยายวงกว้าง! ชาวบ้านชัยนาทพายเรือเข้าห้องน้ำ หลังบ้านจมสูงกว่า 1 เมตร

ชัยนาท - น้ำท่วมท้ายเขื่อนขยายวงกว้าง หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำเป็น2,500 ชาวบ้านต้องพายเรือไปเข้าส้วมที่วัด หลังบ้านถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ขณะที่เทศบาล ต.ตลุก เร่งเสริมกระสอบทราย เตรียมรับน้ำระบาย 2,700
วันนี้(4 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยา ได้เพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สูงขึ้นจากเดิมอีก 24 เซนติเมตร และล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่ โดยที่ ต. ตลุก(ตะ-หลุก) อ.สรรพยา น้ำที่ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่ง เพิ่มสูงมากขึ้นและขยายวงกว้างมากขึ้น ระดับน้ำท่วมสูง 30 - 150 เซนติเมตร ชาวบ้านต้องนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หนีน้ำขึ้นไปจอดไว้บนถนนคลองมหาราช และใช้เรือเป็นพาหนะเข้า-ออกบ้าน
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังสามารถอาศัยบนชั้นสองของบ้านได้ แต่บ้านบางหลังไม่มีห้องน้ำใช้ เวลาจะปลดทุกข์ ก็ต้องพายเรือออกจากบ้านไปเข้าห้องน้ำที่วัดแทน นายสายชล เรืองชัง ชาวบ้าน ม.4 ต.ตลุก บอกว่า ตอนนี้น้ำท่วมบ้านสูงเท่าหน้าอกแล้ว ต้องใช้เรือเข้าออกบ้าน ยังอยู่ในบ้านได้ แต่ไม่มีห้องน้ำใช้ เวลาจะทำธุระส่วนตัว ก็ต้องพายเรือออกจากบ้าน ไปเข้าห้องน้ำที่วัดศาลาขาวแทน คาดว่าปีนี้อาจจะต้องอยู่กับน้ำไปนานกว่า 1 เดือน กว่าที่น้ำจะลดลง เพราะดูปริมาณน้ำทางภาคเหนือยังมีอยู่มาก แต่คิดว่าไม่น่าจะเท่ากับปี 54 ที่อยู่กับน้ำนานกว่า 3 เดือน
ขณะที่ทาง เทศบาล ต.ตลุก ชาวบ้าน และทหาร เร่งกรอกกระสอบทราย เพื่อเสริมคันกระสอบทรายกั้นน้ำบริเวณหน้าวัดอินทราราม และตลอดแนวหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ให้สูงขึ้นอีก 50 เซนติเมตร และใช้หินคลุกปิดทับอีกชั้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคันกั้นน้ำ ให้สามารถต้านทานกระแสน้ำและการเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ที่มีเกณฑ์ระบายไปถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือมากกว่านั้นได้ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่หมู่บ้านชั้นใน และป้องกันน้ำท่วมวัดอินทราราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และเป็นสำคัญวัดหนึ่งของอำเภอสรรพยา
นายธีระ ศรีเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลตลุก เปิดเผยว่า ขณะนี้น้ำที่ท่วมในพื้นที่ได้ขยายวงกว้างมากขึ้น มีบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งถูกน้ำท่วมแล้วกว่า 160 หลังคาเรือน โดยจุดที่ ม.1 ม.3 ม.4 เป็นจุดที่กำลังวิกฤต ต้องเร่งเสริมคันกระสอบทราย ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่หมู่บ้านชั้นใน โดยใช้กระสอบทรายและหินคลุก เร่งเสริมคันกันตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้เตรียมพร้อม ถังบรรจุน้ำสะอาด ไฟฟ้า ห้องสุขา และเต็นท์ผ้าใบ ไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนแล้ว หากไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ ต้องหนีน้ำย้ายออกไปอาศัยริมถนนคลองมหาราช
สำหรับ สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา วันนี้ ปริมาณน้ำไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ 2,805 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 2,957 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ อ.เมืองชัยนาท 16.22 เมตร(รทก) ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ อ.สรรพยา สูงขึ้น 24 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 15.94 เมตร(รทก) ด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยนาท รายงาน สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว 5 ตำบล 18 หมู่บ้าน 378 หลังคาเรือน 939 คน ได้รับความเดือดร้อน