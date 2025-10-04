ผบ.ทร.ลุยตรวจชายแดนหลักเขต 52-59 อ.โป่งน้ำร้อน จันทบุรี เตรียมพร้อมสร้างรั้วความมั่นคงถาวร

จันทบุรี- ผบ.ทร. ลุยตรวจพื้นที่ชายแดนจันทบุรี ตั้งแต่หลักเขตที่ 52–59 อ.โป่งน้ำร้อน เตรียมความพร้อมสร้างกำแพงรั้วความมั่นคงถาวร ตามมติ สมช. ชื่นชมโครงการ "คนจันท์ไม่ทิ้งใคร คนไทยไม่ทิ้งกัน"ร่วมสร้างถนนเลียบแนวชายแดน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (4 ต.ค.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนบ้านผักกาด บริเวณฐานเนินผี ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลและตรวจดูความเรียบร้อยภารกิจสร้างถนนเลียบชายแดนไทย-กัมพูชา ท่ามกลางประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
โดยมี พล.ร.ท. อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด, น.อ. ปรัชญา หารเทียม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. และหน่วยงานความมั่นคง รวมถึงฝ่ายปกครอง อ.โป่งน้ำร้อน ประชาชนจิตอาสา และ ดร. เฉลิมพล สักคำ ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณหลักเขตที่ 52–59 อ.โป่งน้ำร้อน พร้อมสั่งการให้เตรียมพื้นที่เพื่อจัดสร้างรั้วถาวรและถนนส่งกำลังบำรุงแนวชายแดน ตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ย้ำ
รวมทั้งยังได้เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของกองทัพเรือ ทั้งกำลังทางบกและทางทะเล ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดจนถึงปัจจุบัน
ผู้บัญชาการทหารเรือ เผยว่าจุดประสงค์หลักของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสำรวจการเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างกำแพงตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เนื่องจาก จ.จันทบุรี มีพื้นที่เชื่อมต่อประเทศกัมพูชาในอ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว รวมระยะทาง 87 กิโลเมตร
โดยการก่อสร้างกำแพง จะเริ่มจากส่วนที่เป็นแนวราบก่อน เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการกระทำผิดกฎหมายทั้งยาเสพติด อาชญากรข้ามชาติ และผู้ลักลอบเข้าเมืองต่างๆ (แสกมเมอร์) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและคาดว่าจะมีความชัดเจนในไม่ช้า
และยังย้ำว่า กองทัพเรือ มีความพร้อมเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน พร้อมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์
ขณะเดียวกันยังได้ชื่นชมโครงการ "คนจันท์ไม่ทิ้งใคร คนไทยไม่ทิ้งกัน" หลังได้เยี่ยมชมการทำถนนบริเวณ "พื้นที่รูปตัว ก" ซึ่งกองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี และชาวจันทบุรี ได้ร่วมกันถมที่ดินที่เกือบขาดออกจากกันให้เป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน พร้อมปักธงชาติไทยเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2568ที่ผ่านมา
และ ปัจจุบันได้มีการสร้างถนนทอดยาวตามแนวชายแดนไปอีก 15 กิโลเมตร เพื่อเตรียมเข้าฟื้นฟูพื้นที่ "รูปตัว U " และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ พื้นที่ทั้งสองแปลงจะมีเนื้อที่รวม 14 ไร่ ซึ่งจะเป็นปึกแผ่นและยังเป็นเส้นทางสำคัญในการส่งกำลังบำรุงให้กับกำลังพล ทหารพราน และ ตชด. ที่เฝ้าลาดตระเวน
" ขอขอบคุณและแสดงความปลื้มใจอย่างยิ่งที่ประชาชนชาวจันทบุรี รักและหวงแหนประเทศชาติได้ขนาดนี้ และขอขอบคุณแม่ครัว ที่ทุ่มเทดูแลปากท้องของทุกคน" ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าว
ด้าน ชาวโป่งน้ำร้อน ได้มอบ ลำไย ของดีของ อ.โป่งน้ำร้อน ให้กับผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณด้วยเช่นกัน