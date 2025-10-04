ชื่นชม! ผู้ต้องขังเรือนจำร่วมแรงชาวบ้าน กั้นน้ำโผงเผงแตกทลักเข้าหมู่บ้าน

อ่างทอง – น่าชื่นชม ผบ.เรือนจำอ่างทอง นำผู้ต้องขังจับมือชาวบ้าน-หน่วยงานรัฐ เร่งเสริมกระสอบทราย-บิ๊กแบ็ก อุดคันกั้นน้ำคลองโผงเผงที่พังจนท่วมหมู่บ้าน 5 ต.โผงเผง ได้สำเร็จ แต่ระดับน้ำยังเพิ่มต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท ระบายน้ำเพิ่ม 2,500 ลบ.ม./วินาที
วันนี้ ( 4 ต.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คันกั้นน้ำบริเวณคลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ที่พังทลายเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 ต.ค. ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านหมู่ 5 ต.โผงเผง จนประชาชนต้องเร่งขนของขึ้นชั้น 2 และย้ายสิ่งของมาวางริมถนนอย่างจ้าละหวั่น
ล่าสุด นายธิตินัย พาติกบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำอ่างทอง ได้นำกำลังผู้ต้องขังออกมาร่วมแรงกับชาวบ้าน ฝ่ายปกครอง ปภ.อ่างทอง ทหาร และ อบต.โผงเผง เร่งกรอกทราย ทำแนวกั้นกระสอบทราย เสริมคันดิน และวางบิ๊กแบ็ก อุดจุดพังริมคลองโผงเผงจนสามารถหยุดน้ำทะลักเข้าหมู่บ้านได้แล้ว แต่สถานการณ์ยังน่าห่วง เพราะระดับน้ำในคลองโผงเผงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ทั้งนี้ เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ได้เพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้าศาลากลางอ่างทองสูงถึง 9.06 เมตร ขณะที่จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร และมีเขื่อนกั้นน้ำสูง 10 เมตร ทำให้ชาวบ้านยังคงต้องลุ้นระทึกว่าน้ำจะทะลักเข้าพื้นที่อีกหรือไม่