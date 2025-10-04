มูลนิธิสืบฯ ห่วงร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่ดิน-ป่าไม้ เปิดช่องเอื้อนายทุน แนะทบทวนอย่างรอบด้าน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่ดินและป่าไม้ 2 ฉบับ ชี้หลักการมองมิติเดียว ไม่สอดคล้องสถานการณ์ป่าไม้ที่ลดลงต่อเนื่อง หวั่นเปิดช่องบุกรุกป่าเอื้อประโยชน์นายทุน พร้อมเสนอให้ กมธ.ทบทวนด้วยหลักวิชาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
มูลนิธิสืบฯ ระบุว่า ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ราษฎรฯ (เสนอโดย นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล พรรคประชาชน) และ 2.ร่าง พ.ร.บ.ยกเว้นความผิดฯ (เสนอโดย นายซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ) แม้มีเจตนาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า แต่ยังมีข้อกังวลสำคัญ เช่น การอ้างเหตุผลเพียงด้านชุมชน โดยไม่คำนึงถึงหลักวิทยาศาสตร์ด้านนิเวศบริการและสถานการณ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ลดลง การกำหนดช่วงเวลานิรโทษกรรมย้อนหลังตั้งแต่ปี 2497 และไม่มีการปิดกรอบเวลาแน่ชัด เสี่ยงเปิดช่องให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติม และการไม่ระบุคุณสมบัติผู้ได้รับนิรโทษกรรมอย่างรัดกุม รวมถึงอาจครอบคลุมถึงนายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือผู้สั่งการให้บุกรุกป่า
มูลนิธิสืบฯ เสนอให้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่มี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นประธาน ทบทวนร่างกฎหมายทั้งสองฉบับอย่างรอบด้าน โดยกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ระบุเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ที่เหมาะสม ใช้หลักวิชาการและการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นจริง เป็นธรรม และเป็นไปได้ พร้อมย้ำว่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ควรถูกปกป้องเป็นบ้านของสัตว์ป่าและเป็นทรัพยากรของประชาชนทั้งประเทศ