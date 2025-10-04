แฟนหนุ่มหึงโหด! จ่อยิงท้ายทอยแฟนสาวดับคาตลาดหนองบ้วย คนนับร้อยแตกฮือ

เพชรบุรี – สลดคาตลาดเช้า หนุ่มหึงโหดบุกยิงแฟนสาววัย 27 ปี ท้ายทอยทะลุปาก ดับต่อหน้าชาวบ้านนับร้อย ขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์มาขายผัก ตำรวจเร่งไล่ล่านายนิก อดีตแฟนหนุ่ม คาดชนวนเหตุจากความหึงหวง
วันนี้ ( 4 ต.ค. ) พ.ต.ท.ณรงค์ บุญช่วย สว.(สอบสวน) สภ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รับแจ้งเหตุยิงกันกลางตลาดหนองบ้วย ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี รักษาการ ผกก.สภ.ท่ายาง ทราบ พร้อมประสานสายตรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสรรเพชร รุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณโซนตลาดชาวไร่ ภายในตลาดกลางการเกษตร พบรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I สีดำ หมายเลขทะเบียน 1 กน 5287 จอดล้มอยู่ ข้างกันมีรองเท้าแตะสีขาว 1 คู่ และกองเลือดจำนวนมาก
ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือ น.ส.อรจิรา บริบูรณ์ อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 202/3 หมู่ 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง ถูกยิงเข้าท้ายทอยทะลุปาก ญาตินำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ แต่ระหว่างทางรถเกิดอุบัติเหตุ ก่อนที่รถพยาบาลโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ จะมารับต่อ ทว่าผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบคนร้ายสวมหมวกคลุมหน้า ขี่ จยย.สีเขียว มาจอดห่างจุดเกิดเหตุราว 20 เมตร ก่อนเดินตรงเข้ามาชักปืนยิง น.ส.อรจิรา 3 นัดซ้อน เข้าที่ศีรษะจนร่วงจากรถต่อหน้าประชาชนที่กำลังจับจ่ายซื้อของจำนวนมาก จากนั้นวิ่งไปขึ้นรถ จยย. หลบหนีไป
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายคือ นายนิก อดีตแฟนหนุ่มของผู้ตาย หลังมีปากเสียงกันก่อนเกิดเหตุ คาดชนวนเหตุจากความหึงหวง ขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย