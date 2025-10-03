เกินต้าน!! คันกั้นน้ำโผงเผงพัง น้ำทะลักท่วม 200 หลัง ชาวบ้านหนีขึ้นถนน–ตั้งเต็นท์อยู่ชั่วคราว

พระนครอยุธยา - เกินต้าน!! คันกั้นน้ำหมู่ 5 ต.โผงเผง จ.อ่างทอง พังทลาย น้ำคลองไหลทะลักท่วมหมู่บ้านกว่า 200 หลังคาเรือน ชาวบ้านเร่งขนของหนีน้ำขึ้นชั้น 2–ถนนใหญ่ ผนึกกำลังผู้ต้องขังตั้งเต็นท์ช่วยเหลือชาวบ้าน ขณะ อบต.เร่งวางบิ๊กแบ็กสกัดน้ำ แต่กระแสยังทะลักต่อเนื่อง
วันนี้(3 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณคันกั้นน้ำ หมู่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เกิดเหตุคันกั้นน้ำที่ทำจากกระสอบทรายไม่สามารถต้านแรงน้ำจากคลองโผงเผงที่เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ จนเกิดการพังทลายกว้างประมาณ 4 เมตร ส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านกว่า 200 หลังคาเรือนอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านต่างเร่งอพยพสิ่งของขึ้นไปไว้บนชั้น 2 ของบ้านเพื่อหนีน้ำ ส่วนบ้านที่มีเพียงชั้นเดียวจำเป็นต้องขนของขึ้นมาไว้บนถนน และใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว บรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหล
ด้าน นายสถาพร ฉัตรชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 พร้อมกำลังผู้ต้องขังจากเรือนจำในพื้นที่ ได้เข้าช่วยเหลือจัดตั้งเต็นท์บนถนนใหญ่เพื่อเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกัน นายมนตรี โตศิลปกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง พร้อมเจ้าหน้าที่และรถแบ็กโฮ ได้เร่งวางบิ๊กแบ็กเพื่อกั้นและชะลอการไหลของน้ำ แต่ปริมาณน้ำยังคงไหลทะลักเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง
ขณะที่ นายณัฐวุฒิ โยธา นายอำเภอป่าโมก เปิดเผยว่า ทางชลประทานได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 8 โดยคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อน จากเดิมไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบบขั้นบันได
ทั้งนี้ ได้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดอ่างทองและพื้นที่ใกล้เคียง.