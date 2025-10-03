น่าจับตา! ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 พรรคใหญ่หนุนหลัง “น้องดรีม–บิ๊กเลน” แพ้ไม่ได้ทั้งคู่ ผู้การจีชี้เดือดแน่ สาดกระสุนหนัก–เตือนระวัง

กาญจนบุรี - กกต.ไฟเขียวคุณสมบัติ 2 ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี เขต 4 ผ่านฉลุย “วิสุดา” ลูกสาวอดีต ส.ส.เพื่อไทย ลงสนามในนามพรรคภูมิใจไทย ดวลเดือด “บิ๊กเลน” อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 พรรคเพื่อไทย ขณะที่ “ผู้การจี” อดีต ผบก.ภ.จว.กาญจน์ ชี้ศึกนี้เดิมพันสูง ไม่มีใครยอมใคร คาดสาดกระสุนหนัก ขอทุกฝ่ายระวังความรุนแรง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีประกาศจัดการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจาก นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อดีต ส.ส.เพื่อไทย เขต 4 ลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ล่าสุดกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568
การเปิดรับสมัครเมื่อ 22–26 กันยายนที่ผ่านมา มีผู้ลงสมัครเพียง 2 ราย คือ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” อายุ 30 ปี บุตรสาวนายศักดิ์ดา ลงสมัครในนาม พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 1 พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช หรือ “บิ๊กเลน” อายุ 67 ปี อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ลงสมัครในนาม พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2
ล่าสุดวันที่ 3 ต.ค. 2568 นายวีระ หิรัญกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต 4 กาญจนบุรี ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ ยืนยันว่าผู้สมัครทั้งสองรายผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้าม และสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สำหรับพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ครอบคลุมอำเภอห้วยกระเจา เลาขวัญ หนองปรือ และบ่อพลอย (ยกเว้น ต.หนองกุ่ม) ถือเป็นพื้นที่ที่ถูกเรียกขานว่า “อีสานภาคตะวันตก” เนื่องจากประสบปัญหาความแห้งแล้งเป็นประจำ ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังเผชิญราคาพืชผลตกต่ำ รวมถึงปัญหาด้านการคมนาคม
ด้าน พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์ หรือ “ผู้การจี” อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และผู้คร่ำหวอดในแวดวงการเมืองท้องถิ่น ออกมาแสดงความเห็นว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศึกใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีฐานสนับสนุนแข็งแกร่งและมีแบ็กอัพทางการเมืองที่ดี “ต่างฝ่ายต่างแพ้ไม่ได้” ทำให้การหาเสียงน่าจะเข้มข้นดุเดือด
“เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการสาดกระสุนกันหนัก เพราะอีกฝ่ายต้องการรักษาแชมป์ ส่วนอีกฝ่ายก็ไม่ยอมเสียหน้า ทั้งคู่ต่างมีประสบการณ์และมีคนหนุนหลัง ไม่ยอมกันแน่ ๆ จึงขอฝากให้ทุกฝ่ายระวังอย่าให้เกิดความรุนแรง” ผู้การจี กล่าว
ทั้งนี้ อดีต ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ยังฝากข้อคิดถึงผู้สมัครว่า ควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องความแห้งแล้ง ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ และการพัฒนาเส้นทางคมนาคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของพื้นที่
“ถึงแม้วาระการทำหน้าที่จะเหลือเพียง 4 เดือน แต่ก็อยากให้ว่าที่ผู้แทนทั้งสองพรรคทำงานเต็มที่ ดูแลประชาชนอย่างจริงจัง ไม่ใช่ฟังซ้ายหันขวาหันเหมือนที่ผ่านมา และอยากให้ประชาชนเลือกคนดี คนที่มีผลงานจริง ๆ เข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องชาวกาญจนบุรี” ผู้การจีย้ำทิ้งท้าย