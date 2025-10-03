หนักอีก!! ชุมชนเกาะลอย บางปะอินจมบาดาลทั้งเกาะ 100 ครัวเรือน ต้องใช้เรือสัญจร 100%

พระนครศรีอยุธยา - วิกฤตน้ำท่วมอยุธยาน่าห่วง หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,400 ลบ.ม./วินาที ส่งผลน้ำเอ่อท่วม 11 อำเภอ ครอบคลุมกว่า 41,000 ครัวเรือนหนักสุด “เกาะลอย” บางปะอินจมบาดาลทั้งเกาะ ชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือนต้องพายเรือเข้าออกทุกวัน วอนรัฐเร่งแก้ปัญหาซ้ำซาก
สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่อง จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายจุด
ล่าสุดมีรายงานพื้นที่ประสบภัยรวม 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา, อำเภอผักไห่, อำเภอบางบาล, อำเภอบางไทร, อำเภอพระนครศรีอยุธยา, อำเภอบางปะอิน, อำเภอมหาราช, อำเภอบางปะหัน, อำเภอบ้านแพรก, อำเภอท่าเรือ และอำเภอนครหลวง ครอบคลุม 139 ตำบล 795 หมู่บ้าน รวมกว่า 41,551 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบ วัด 38 แห่ง มัสยิด 2 แห่ง โรงเรียน 33 แห่ง สถานที่ราชการ 8 แห่ง และถนนหมู่บ้านกว่า 34 สายถูกน้ำท่วมไม่สามารถสัญจรได้
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่ ชุมชนเกาะลอย หมู่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นชุมชนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยามีบ้านเรือนกว่า 100 หลัง พบว่าถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 1 เมตรทั้งเกาะต่อเนื่องนานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว ชาวบ้านทุกหลังต้องอาศัยอยู่บนบ้านไม้สองชั้น และใช้เรือพายเป็นพาหนะหลักในการเดินทางเข้าออก
นางนงเยาว์ อายุ 70 ปี หนึ่งในชาวบ้าน เล่าว่า ชาวบ้านในเกาะลอยแม้จะคุ้นชินกับการใช้เรือเพราะถูกน้ำล้อมรอบอยู่แล้ว แต่ปีนี้น้ำท่วมหนักและนานกว่าที่ผ่านมา พื้นเกาะถูกน้ำท่วมจนเดินเท้าไม่ได้ ต้องใช้เรือทุกครัวเรือน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องพายเรือไปโรงเรียน บางคนมีเสื้อชูชีพแต่บางคนไม่มี ทำให้ผู้ปกครองต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยทุกวัน
“น้ำมาประมาณเดือนกว่าแล้ว ปีนี้หนักกว่าปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ยังมาเรื่อย ๆ ทุกปีเราก็โดน แต่ปีนี้สูงกว่าปี 54 อีก อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือจริงจังสักที แต่ก็ไม่รู้จะแก้ได้ไหม เพราะอยู่ตรงนี้ก็ท่วมทุกปี” นางนงเยาว์กล่าว
ทั้งนี้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมประสานกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมจัดเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของเด็กและผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านอย่างเร่งด่วน.