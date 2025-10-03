พายุ “บัวลอย” ถล่มอยุธยา ต้นมะขาม 100 ปีโค่นทับบ้านไม้พังยับ เจ็บ 4 ราย

พระนครศรีอยุธยา - ลมกรรโชกแรง–ฝนกระหน่ำจากอิทธิพลพายุ "บัวลอย" พัดถล่มอยุธยา ต้นมะขามยักษ์อายุ 100 ปี ล้มทับบ้านไม้ชั้นเดียวพังยับ บาดเจ็บทั้งครอบครัว 4 คน รถกระบะ–จยย.เสียหายหลายคัน ด้าน อบต.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันนี้( 3 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดเหตุลมกรรโชกแรงและฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุ “บัวลอย” ส่งผลให้ต้นมะขามขนาดใหญ่อายุกว่า 100 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี โค่นล้มทับบ้านเลขที่ 103/1 ของนายธีรยุธ เฟื่องเงิน อายุ 51 ปี บ้านไม้ชั้นเดียวพังเสียหายทั้งหลัง ภรรยาและบุตร 2 คน รวม 4 คนในบ้านได้รับบาดเจ็บ
ขณะเกิดเหตุทุกคนกำลังนอนหลับ นายธีรยุธเล่าว่า ลมและฝนรุนแรงจนตัวบ้านสั่นสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหว พยายามเข้าช่วยลูกสาววัย 18 ปี แต่ไม่ทันการณ์ บ้านถล่มลงมาทั้งหลังทำให้ลูกสาวถูกซากบ้านทับ ได้รับบาดเจ็บแขน–ขา ส่วนตนเองถูกเศษไม้กระแทกหลังมีบาดแผลฉีกขาด ภรรยาถูกไม้ทับนิ้วเย็บกว่า 17 เข็ม ขณะที่ลูกสาววัย 9 ปีบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุธไธสวรรย์เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลภาชีทันที
นอกจากนี้ รถยนต์กระบะ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 2 คันที่จอดใต้ถุนบ้านถูกทับเสียหาย ขณะเดียวกันยังมีรายงานความเสียหายอีกหลายจุด โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 บ้านเรือนประชาชน 5–6 หลังคาเรือนถูกลมพัดหลังคาเปิด และเสาไฟฟ้าส่องสว่างหักโค่นหลายต้น
ด้านนายฉลอง ขุนพรหม นายก อบต.กระจิว เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้เร่งให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย โดยให้ย้ายเข้าพักที่บ้านพักรับรองชั่วคราว พร้อมสั่งการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบโดยด่วน.