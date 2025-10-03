ฝรั่งหัวใจไทยบินไกลจากอังกฤษสู่ชายแดนตราด มอบโซล่าเซลล์ ตชด.ลั่น“ไทยแลนด์ สู้ สู้”

ตราด – ฝรั่งหัวใจไทยบินไกลจากอังกฤษสู่ชายแดนตราด นำโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอาหารแห้ง มอบตชด. เพื่อสร้างขวัญและกำลัง ถือธงชาติไทยลั่น “ไทยแลนด์ สู้ สู้”
วันนี้ ( 3 ต.ค. Mr.Mark Shelley นักแสดงชาวอังกฤษ พร้อมด้วย น.ส.ณภัทร์วรัญญ์ สิริรัตนทรัพย์ ภรรยาชาวไทย ซึ่งเป็นคนพื้นเพ จ.ตราด ได้เดินทางจากประเทศอังกฤษมายังฐานตำรวจตะเวนชายแดนตราด เพื่อนำแผงโซล่าเซลล์จำนวน 9 ชุด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารแห้ง ขนม และน้ำดื่ม มอบให้กับตำรวจตะเวนชายแดนที่ประจำการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปกป้องอธิปไตยไทย
โดยมี พ.ต.อ.สยามรัฐ รัตน์ชนะจน ผบ.ร้อย ตชด. 116 และตำรวจ ตชด. ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ
Mr.Mark เผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศไทย และยังบอกอีกว่าชาวอังกฤษส่วนใหญ่นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยา จากนั้นยังได้นำ ธงชาติไทยมาโบกพร้อมและกล่าวต่อว่า “ไทยแลนด์ สู้ สู้” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทหารไทยอีกด้วย
ขณะที่ พ.ต.อ.สยามรัฐ ได้กล่าวขอบคุณ Mr.Mark Shelley และ น.ส.ณภัทร์วรัญญ์ ที่นำสิ่งของมาสนับสนุนตำรวจตะเวนชายแดน โดยเฉพาะแผงโซล่าเซลล์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่กำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และแผงโซล่าเซลล์สามารถช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ได้
“ ขอขอบคุณ Mr.Mark และคุณณภัทร์วรัญญ์ ที่เดินทางไกลมาจากประเทศอังกฤษ เพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยขอยืนยันว่าตำรวจตะเวนชายแดนทุกพื้นที่ของ จ.ตราด มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และยังคงตรึงกำลังอยู่แนวชายแดนเพื่อสนับสนุนการทำงานของทหารแนวหน้า”
พร้อมฝากถึงประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน โดยขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้มั่นใจว่า ทหาร และตำรวนตระเวนชายแดน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยไทยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน