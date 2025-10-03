ตามคาดเขมรเกณฑ์เด็ก-กาชาดเข้าพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว สร้างละครโชว์คณะIOT

สระแก้ว- ตามคาดหมาย เขมรเกณฑ์เด็ก-กาชาด ตั้งโรงทาน ในพื้นที่พิพาทบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว สร้างละครโรงใหญ่โชว์คณะ IOT ซึ่งเข้าสังเกตุการณ์ หลังครบกำหนดเส้นตายไทยประกาศใช้ พ.ร.บ.ป่าไม้ยึดคืนพื้นที่อธิปไตยในวันนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา10.35 น. วันนี้ ( 3 ต.ค.) คณะผู้สังเกตุการณ์ชั่วคราวจากชาติต่างๆ หรือIOT ได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณแนวชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว อีกครั้ง เพื่อติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา หลังในช่วงที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชามีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ซึ่งเป็นอธิปไตยของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แต่กลับอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตนเอง
โดยพบว่าในเวลา 11.00 น.ทางการกัมพูชา ได้เกณฑ์เด็กเล็กทั้งชาย-หญิง เข้ามาในพื้นที่ชุมชนเปรยจัน จ.บันเตียเมียนเจย ซึ่งติดกับชายแดนบ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว เพื่อสมทบกับกลุ่มชาวเขมรที่ระดมมาก่อนหน้า สร้างภาพการรวมตัวของชาวบ้านในจุดที่มีการพิพาท หลังครบกำหนดที่ไทยได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป่าไม้ยึดคืนพื้นที่ในวันนี้ ส่วนที่บ้านหนองจาน จะครบกำหนดให้ชาวเขมร ออกจากพื้นที่ในวันที่ 10 ต.ค.2568
และยังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีหน่วยกาชาดกัมพูชา เดินทางเข้ามาสมทบเพื่อให้เกิดภาพทีมสนับสนุนทางการแพทย์และการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งยังมีการระดมพ่อค้า-แม่ค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและสินค้าเบ็ดเตล็ด เพื่อให้เห็นภาพการเป็นชุนชน
นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ยังได้สั่งการให้มีการจัดตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหาร สร้างบรรยากาศสนับสนุนการรวมตัวของมวลชน ถือเป็นความพยายามของฝ่ายกัมพูชาในการแสดงออกถึงการมีสิทธิครอบครองพื้นที่ดังกล่าว
ด้าน กองกำลังบูรพาและหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่ฝั่งไทยอย่างเข้มงวด และยังได้รายงานสถานการณ์ต่อแม่ทัพภาคที่ 1 อย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงเน้นมาตรการเชิงสันติวิธี แต่จับตามองความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการระดมเด็กและกาชาดเข้ามาในพื้นที่เพื่อสร้างเงื่อนไขกดดันและยืดเยื้อความขัดแย้งบริเวณชายแดน