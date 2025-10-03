ทสจ.กาฬสินธุ์ขานรับนโยบายรองนายก-รมว.ทรัพย์ฯพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติ

กาฬสินธุ์-ทสจ.กาฬสินธุ์รับนโยบาย “สุชาติ ชมกลิ่น” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมขานรับนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริทุกโครงการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรป่าไม้และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5
วันนี้(3 ต.ค.)8 ที่ จ.กาฬสินธุ์ นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนายการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ (ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์) เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 23 ปี และได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงทรัพย์ฯ และห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพย์ฯ กรุงเทพมหานคร
นายวิทยา กล่าวว่า หลังจากการประชุมวันนี้จะได้นำนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และขยายผลในพื้นที่อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนโยบายการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพระราชดำริและโครงการตามแนวพระราชดำริทุกโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรป่าไม้ ให้มีพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมในการรองรับ และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมุ่งเป้าวัดผลได้ภายใน 4 เดือน
สำหรับในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ในปี 2567 ที่ผ่านมา ทสจ.กาฬสินธุ์ได้รณรงค์ร่วมกับพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ และหน่วยงานทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้โครงการ “กาฬสินธุ์ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ซึ่งมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 720,000 ต้น แต่จากพลังชาวกาฬสินธุ์ สามารถปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เกินเป้าหมายมากถึง 1 ล้านต้น
ปัจจุบันทสจ.กาฬสินธุ์ยังคงบูรณาการกับทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมใจกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “รักกาฬสินธุ์ ปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อคนกาฬสินธุ์” เพิ่มพื้นที่ที่สีเขียว ลดโลกร้อน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 รวมทั้งสร้างคุณภาพอากาศที่ดี ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย