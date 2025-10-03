ควมคุมได้แล้วเหตุไฟไหม้ร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่องกลางเมืองระยอง แต่ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงกันปะทุ

ศูนย์ข่าวศรีราชา-คุมเพลิงได้แล้ว!! เหตุไฟไหม้ร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์การเกษตรกลางเมืองระยอง แต่เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงป้องกันไฟปะทุอีกรอบ ส่วนตัวอาคาร สนง.ห้ามเข้าออกหวั่นเกิดการถล่ม
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์การเกษตรริมถนนสุขุมวิทนครระยอง 29 เมื่อเวลา 07.45 น.วันนี้ ( 3 ต.ค.) จนทำให้เกิดควันกลุ่มควันไฟสีดำพวยพุงเต็มท้องฟ้า เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงรวม 30 คัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และกู้ภัยเข้าระงับเหตุกว่า 100 คน ใช้เวลากว่า 4 ชม.จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา นายกัฬชัย เทพวรชัย รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง และ ปภ.ระยอง ได้เปิดแถลงข่าวยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว แต่ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้ง
รวมทั้งฉีดน้ำเลี้ยงบริเวณถังน้ำมันใต้ดินของปั๊มน้ำมันที่อยู่ติดกันและจะสแตนบายตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งปิดตัวอาคาร 3 ชั้น ด้านหน้าที่เป็นส่วนสำนักงานของร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์การเกษตร จุดเกิดเหตุโดยห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าไป เพราะหวั่นว่าตัวอาคารอาจถล่ม
และจะให้เจ้าหน้าที่สำนักงาสโยธาธิการและผังเมืองระยอง เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อความปลอดภัย
ขณะที่สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้ เช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหาย เนื่องจากต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสำลักควันไฟ และเหยีบพื้นปูนเกิดทรุดตัว ซึ่งได้รับกาาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งตัวส่งโรงพยาบาลระยอง