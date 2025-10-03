บุกจับขบวนการค้ากามเด็กกลางเมืองพัทยาช่วยเยาวชนชาย-หญิงถูกนำตัวสังเวย นทท.ต่างชาติ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- "ธนกฤต" ผนึกกำลัง "กัน จอมพลัง" DSI - พม.ตำรวจพัทยาและฝ่ายปกครองบางละมุง ลุยจับขบวนการค้ากามเด็กในเมืองพัทยาช่วงคืนที่ผ่านมา ช่วยกลุ่มเยาวชนชายและหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปีจากโรงแรมย่านโค้งดงตาล ถูกนำตัวสังเวยกามนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ค่ำวานนี้ ( 2 ตุลาคม 2568 ) นายกองตรี ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ในฐานะคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอัครา พรหมเผ่า) และนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย และ พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก สภ เมืองพัทยา, เจ้าหน้าที่ DSI , เจ้าหน้าที่ พม. รวมทั้งฝ่ายปกครองบางละมุง บุกช่วยกลุ่มเยาวชนที่มีทั้งเด็กชายและหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี
ที่ถูกพาตัวมาค้ากามให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านโค้งดงตาล ที่อยู่ห่างจากที่ทำการสถานีตำรวจสาขาย่อย สภ.เมืองพัทยา ไม่ถึง100 เมตร
โดยพบโรงแรมดังกล่าว เป็นอาคารพาณิชย์ที่ถูกสร้างดัดแปลงเป็นห้องพักให้เช่าแบบ รายวัน-รายเดือน และเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอทำการตรวจสอบได้พบเด็กชาย (ยังไม่ยืนยันสัญชาติ ) อายุ 15 ปี และเด็กชายชาวไทย อายุ 15 ปี รวมทั้งหญิงสาวชาวไทย 1 คน อายุประมาณ 18 ปี ที่ยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบอายุที่แท้จริง
และทั้ง 3 คนถูกนักท่องเที่ยวซื้อบริการอยู่ภายในห้องพัก และสามารถช่วยเหลือได้สำเร็จ
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมพ่อเล้าชาวต่างชาติ 1 คนและ แม่เล้า ชาวไทยอีก 1 คนซึ่งทั้ง 2 คนถูกจับกุมได้ไม่ไกลจากโรงแรมที่มีการค้าประเวณีเด็ก
รายแรก คือ นายโยส ไรน์นาร์ด หรือมารี โจเซฟ เอ็นดริคุส ฮิยาชินทุส อายุ 77 ปี ชาวเนเธอแลนด์ ส่วนรายที่ 2 คือ นางประไพพร อิงลิช อายุ 58 ปี
ซึ่งทั้งพ่อเล้าและแม่เล้า ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รวบรวมพยานและหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยา ออกหมายจับในคดีธุระจัดหา ค้าประเวณี และพรากผู้เยาเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 2 พัทยา
นอกจากนี้ยังพบประวัติ นายโยส ไรน์นาร์ด หรือนายมารี โจเซฟ เอ็นดริคุส ฮิยาชินทุส อายุ 77 ปี ชาวเนเธอแลนด์ เคยถูกตำรวจไทยจับกุมเรื่องคดีค้ามนุษย์ เมื่อช่วงปลายปี 59 แต่หลักฐานไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินคดีได้ แต่ก็ถูกทางการไทยผลักดันออกนอกประเทศไป
จนกระทั่งในช่วงประมาณปี 2560 พบว่ามีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ และแอบลักลอบเข้าประเทศไทย บริเวณช่องชายแดนธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จากนั้นก็กลับเข้ามาลักลอบทำธุรกิจค้ามนุษย์ในพื้นที่เมืองพัทยา ก่อนจะมาถูกเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ วางแผนจับกุมได้ในครั้งนี้
นายกองตรี ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ในฐานะคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยว่าในการช่วยเหลือและเข้าจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากได้รับการประสานจาก มูลนิธิ เดสทินี่ เรสคิว (Destiny Rescue) โครงการ ซายเอนเทียร์ (SCIENTIA) มูลนิธิฟรีอะเกิร์ล (Free a Girl) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ว่ามีชาวเนเธอร์แลนด์ร่วมกับหญิงชาวไทย มีพฤติการณ์ในการจัดหานำเข้าชายและเด็กชายไทยอายุต่ำกว่า 18 ปี มาเสนอขายบริการทางเพศให้แก่บุคคลชาวต่างชาติ ในพื้นที่หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
อันถือเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการพูดคุย เพื่อหามาตรการป้องกันอย่างจริงจัง พร้อมทั้งฝากเตือนไปยังกลุ่มที่ลักลอบกระทำผิด เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
"ต่อไปจะมีมาตรการเด็ดขาด หากถูกจับกุมในคดีนี้ จะต้องถูกมาตรการยึดทรัพย์และฟอกเงินตามด้วย ยกตัวอย่างในคดีนี้ ผู้ก่อตั้งการโรงแรมถือว่ามีมีความผิด ในการปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าไปใช้บริการ" นายกองตรี ดร. ธนกฤต กล่าว