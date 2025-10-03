อ่วมซ้ำ!น้ำยมล้นท่วมสุโขทัยรอบ 4 “พิด’โลก”ผวาด้วย “อุตรดิตถ์”ดับสังเวยแล้ว 4 หาย 5

สุโขทัย/อุตรดิตถ์/พิษณุโลก - น้ำยมเอ่อล้นน้ำท่วมสุโขทัยรอบที่ 4 ศรีสำโรงโดนด้วย ส่วนอุตรดิตถ์ ดับสังเวยแล้ว 4 สูญหาย 5 ล่าสุดมวลน้ำหลากรวมลงท่วม “อ.พิชัย” ขณะที่คนพิด’โลก ผวาน้ำน่านทะลักเข้าเมือง
วันนี้ (3 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสุโขทัย โดนน้ำยมหลากท่วมอีกครั้งเป็นรอบที่ 4 โดยมวลน้ำยมทะลักล้นพนังบริเวณหน้าวัดปากแคว ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ท่วมถนนจนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ นอกจากนี้ยังเอ่อล้นบริเวณข้างสะพานพระร่วง แม้ยังไม่ถึงขั้นปิดสะพานฯ เพียงแต่น้ำท่วมถนน หน้าตลาดไตรรัตน์ หน้าศูนย์รถอีซูซู ต.ธานี อ.เมือง หลังจากค่ำคืนที่ผ่านมาเทศบาลเมืองสุโขทัยได้ปิดสะพานพระแม่ย่าไปแล้ว
นอกจากนี้น้ำยมยังเอ่อล้นฝั่งพื้นที่ อ.ศรีสำโรง ท่วมสะพานกระทั่งมีการปิดการจราจร ทางหลวงหมายเลข 1195 ตั้งแต่ แยกวิทยุ-อู่ช่างแขก เนื่องจากมวลน้ำไหลผ่านข้ามทางแยกเดอร์ทรี จนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้
ส่วนน้ำน่าน ที่ไหลผ่าน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ยังอยู่ในระดับวิกฤต ล่าสุดมวลน้ำป่า ที่หลากลงมาจาก อ.น้ำปาด อ.ทองแสนขัน และ อ.ตรอน ไหลล้นน้ำน่านเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจ อ.พิชัย สูงเฉลี่ยระดับ 1 เมตร และยังกระจายท่วมนาข้าว มีการอพยพประชาชนที่ติดค้างในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือน
ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยในอุตรดิตถ์ช่วง 2-3 วันนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบนับหมื่นครอบครัว ทรัพย์สินเสียหายกันยับเยินแล้ว ยังทำให้มีคนเสียชีวิตแล้ว 4 ราย สูญหาย 5 ราย ประกอบด้วย อ.ท่าปลา เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย 59 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยว พัดจมน้ำ อ.น้ำปาด เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิง 60 ปี ถูกกระแสน้ำพัด มีสูญหาย 5 ราย อ.ทองแสนขัน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายพิการทางสมองอยู่บ้านลำพัง และ อ.พิชัย เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งเป็นชาวแพปลานิล ถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตขณะโยนเชือกเกี่ยวสะพาน จนพลัดตกและจมหายไปกับกระแสน้ำน่าน
ด้าน จ.พิษณุโลก ขณะนี้ผู้คนต่างแตกตื่นหวาดผวา เกรงว่าน้ำน่านจะทะลักเข้าตัวเมืองสองแคว เนื่องจากแม่น้ำน่านเช้านี้(3 ต.ค.)สถานีวัดระดับน้ำ N5A เชิงสะพานเอกาทศรถ อยู่ที่ระดับ 10.18 เมตร เพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตร คาดว่าช่วงเที่ยงวันจะพีคขึ้นสูงสุด
ซึ่งแม้ว่า ณ เวลานี้(09.30 น.3 ต.ค.) น้ำน่านยังห่างกับระดับตลิ่ง หรือจุดวิกฤติ 10.37 เมตร แต่ก็ทำให้คนเมืองผวา เมื่อน้ำล้นจากท่อขึ้นผิวจราจร บนถนนบรมไตรโลกนาถ ซอย 20 และพื้นที่ต่ำโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ซึ่งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต่างเร่งสร้างคันดินป้องกันน้ำล้นตลิ่งอยู่แถวเชิงสะพาน ใกล้กับร้านอาหารหว่องกันอย่างเต็มที่