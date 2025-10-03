ระยองระทึกอีก!! ไฟไหม้ร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่อง- อุปกรณ์กษตรทำควันดำพวยพุ่งเต็มท้องฟ้า

ระยอง- ระยองระทึกอีก!! ไฟไหม้ร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่อง-อุปกรณ์การเกษตรริมถนนสุขุมวิทนครระยอง 29 เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงนับ 10 คันเข้าระงับเหตุ ทำควันดำพวยพุงเต็มท้องฟ้า
เมื่อเวลา 07.45 น. วันนี้ ( 3 ต.ค.) ร.ต.อ.ทองดาว โคตรหลักคำ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองระยอง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเครื่องมือช่างซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทนครระยอง 29 เขตเทศบาลนครระยอง จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาบนคระยอง ระดมรถดับเพลิงนับ 10 คัน เข้าระงับเหตุ
พบต้นเพลิงอยู่บริเวณโกดังเก็บสินค้าประเภทน้ำมันเครื่อง อุปกรณ์การเกษตร ปั๊มน้ำ และเครื่องมือช่างซึ่งเป็นโกดังที่เชื่อมต่อจากหน้าตึกเข้าไปด้านหลัง เปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้โหมอย่างรุนแรงได้ทำให้เกิดควันไฟสีดำพวยพุ่งเต็มท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ซ้ำยังมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะ และขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นจุดเก็บน้ำมันเครื่องซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เจ้าหน้าที่จึงต้องระดมฉีดน้ำดับเพลิงแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ ขณะเดียวกันนี้เจ้าหน้าดับเพลิงยังได้ฉีดน้ำเลี้ยงจุดเก็บถังน้ำมันของปั๊มน้ำมันที่อยู่ติดโกดังที่เกิดเพลิงไหม้ และล่าสุดเพลิงได้ลามติดหน้าร้านแล้ว
นายหน่อย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่าจากการสอบถาม รปภ.โรงแรมที่อยู่ฝั่งถนนตรงข้าม ยืนยันว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากหม้อแปลงไฟที่อยู่ติดโกดังเก็บสินค้าเกิดการระเบิด และมีสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าไปติดภายในโกดัง ก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วและโหมแรงขึ้นเรื่อยๆ
ขณะที่ นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง เผยว่าต้นเพลิงอยู่บริเวณโกดังเก็บสินค้าประเภทน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์การเกษตร เบื้องต้นได้ระดมรถดับเพลิงนับ 10 คันเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง
และประสานขอรถโฟมจาก บริษัท ไออาร์พีซีฯ เข้าช่วยสนับสนุน ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร