สุดอัดอั้น! ชาวกงไกรลาศครวญต้องกินอยู่หลับนอนกลางน้ำท่วมบ้านนาน 2 เดือน รัฐไม่เคยแล

สุโขทัย - ชาวกงไกรลาศ ส่วนหนึ่งของพื้นที่หน่วงน้ำบางระกำโมเดล สุดอัดอั้น..ทั้งเด็ก คนชรา ป่วยติดเตียง ยันแม่ลูกอ่อน ต้องทนกินอยู่หลับนอนกลางน้ำท่วมแสนลำบากนานกว่า 2 เดือน ไม่เคยมีใครมาเหลียวแล
จนถึงวันนี้(3 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวยังคงได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจิกเอน หมู่ 8 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ว่าเดือดร้อนอย่างหนัก ที่ต้องเผชิญน้ำท่วมหมู่บ้านมานานกว่า 2 เดือน ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง บ้านเรือน 57 หลังได้รับผลกระทบ แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
นางรุ่งรัศมี ฟักสี อายุ 57 ปี หนึ่งในชาวบ้านจิกเอน บอกว่า ตั้งแต่มีโครงการบางระกำโมเดล ชาวบ้านก็เดือดร้อนมาตลอด แต่ละปีน้ำท่วมสูง ท่วมนาน ท่วมขังอยู่ในบ้านเป็นเดือนๆ ทำให้การใช้ชีวิตกิน-อยู่-หลับนอนแสนลำบาก เดินแช่น้ำกันจนเป็นโรคน้ำกัดเท้า แต่ก็ไม่มีใครมาดู มาถาม มามอง ว่าชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
“ฉันลำบากมาก น้ำท่วมมา 2 เดือนแล้ว จะออกไปทำมาหากินก็ไม่ได้ ต้องคอยดูแลหลานๆ ส่งข้าวส่งน้ำให้แม่และพ่ออายุ 93 ปี นอนก็ไม่ค่อยหลับ ผวาสัตว์มีพิษ ชีวิตแช่อยู่ในน้ำ จะกินจะนอนก็ลำบาก ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง หวังพึ่งใครไม่ได้”
นอกจากนี้ ยังมีหญิงชราป่วยติดเตียง และสาวแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอด อาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูง รวมทั้งร้านค้าขายของชำ บ้านเรือนหลายหลังต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า