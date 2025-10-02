รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ลอบถอดอะไหล่ จยย.ของกลางโรงพักประจันตคาม ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี- ตร.ประจันตคาม สนธิกำลัง ตร.ศรีมหาโพธิ ตามรวบ 4 โจ๋ดอดถอดชิ้นส่วน จยย.ของกลางโรงพักประจันตคาม ยึด จยย.เพิ่มอีก 3คันที่ถูกขโมยมาพร้อมอะไหล่รถอีกเพียบ ก่อนประสานสาวเมืองปราจีนฯ เจ้าของรถถูกถอดชิ้นส่วนประเมินค่าเสียหาย
จากกรณีที่ น.ส.ณัฐทิชา มากเกิด ได้นำใบลงบันทึกประจำวันของสภ.แห่งหนึ่งเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหลังรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125 สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 1 กัน 2472 ปราจีนบุรี
ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกไปเก็บไว้ในคอกของกลางบริเวณด้านหลังโรงพัก
แต่เมื่อนำหลักฐานการครอบครองรถไปเสียค่าปรับเพื่อขอรับรถคืน กลับพบว่ารถถูกถอดชิ้นส่วนสำคัญออกไป อาทิ ชุดล้อพร้อมยาง, ถังน้ำมัน, เรือนหัวฉีดยกชุด, ปั๊มเบรคหน้า, ไฟท้าย และกล่องไฟ
จึงได้แจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, ยักยอกทรัพย์, ลักทรัพย์ และการทำให้เสียทรัพย์ รวมทั้งขอให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการสอบสวนและเอาผิดผู้กระทำผิด พร้อมนำตัวมาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
และหากพนักงานสอบสวน ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ก็จะร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น รวมถึงยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป
กระทั่งเพจเฟซบุ๊ก สภ. ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2568 สายตรวจรถยนต์ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่ามีวัยรุ่นรวมตัวกันในลักษณะแว้น บริเวณริมถนน ม.6 ต.บ้านหอย สายตรวจรถยนต์จึงเข้าตรวจสอบและพบ“รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน” และ “ไม่มีสำเนาคู่มือรถแสดงขณะเรียกตรวจ” และ“ไม่มีหมายเลขเครื่องยนต์”
จึงได้ทำบันทึกการตรวจยึดและผู้ขับขี่เซ็นชื่อยินยอมให้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวและแจ้งให้ผู้ขับขี่นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวรถไปแสดงกับพนักงานสอบสวน จากนั้นจึงนำรถคันดังกล่าวนำส่งพนักงานสอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและได้มีรูปภาพประกอบ
นอกจากนั้นในเวลาประมาณ 01.00 น.วันที่ 28 ก.ย. 2568 กล้องวงจรปิดบริเวณสถานีตำรวจได้บันทึกภาพวัยรุ่น 4 รายแอบเข้ามาบริเวณที่เก็บรถของกลางและได้ทำการลักทรัพย์(อะไหล่รถ)ก่อนนำอะไหล่รถที่ขโมยเดินออกไปจากโรงพัก
ขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณปั๊มน้ำมันใกล้กับโรงพัก ยังจับภาพกลุ่มวัยรุ่นที่นำรถมาจอดก่อนที่จะเข้าไปลงมือก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบ จึงนำมาแกะรอยก่อนสามารถรวบตัวยกแก๊งนั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 2 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ประจันตคาม และตำรวจ สภ.ศรีมหาโพธิ ได้เข้าจับกุมวัยรุ่น 4 ราย พร้อมยึดของกลางรถจักรยานยนต์ 3 คัน และชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์จำนวนมากที่ถูกนำมาเก็บไว้ในห้องพักแห่งหนึ่งก่อนนำตัวทั้งหมดมาที่ สภ.ประจันตคาม
จากการตรวจสอบทราบว่า รถจักรยานยนต์ 3 คันเป็นรถที่ได้มาจากการโจรกรรมเช่นเดียวกับอะไหล่รถทั้งหมด
ด้าน พ.ต.อ.ชวลิต สุธรรมมาจารย์ ผกก.สภ.ประจันตคาม เผยว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ โดยลักษณะการก่อเหตุจะพากันขี่รถจักรยานยนต์มาจาก อ.ศรีมหาโพธิ เพื่อก่อเหตุใน อ. ประจันตคาม ซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวน จะทำการสอบปากคำเยาวชนทั้ง 4 รายว่าการก่อเหตุโจรกรรมภายในพื้นที่ใดบ้าง
และขายอะไหล่รถให้ใครหรือมีใครสั่งมาให้ลงมือก่อเหตุ เพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป
ซึ่งในเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ในเวลากลางคืน
" ส่วนกรณีที่เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ได้เข้าแจ้งความเรื่องรถถูกถอดชิ้นส่วนออกไปนั้นเบื้องต้นได้พูดคุยกับทางเจ้าของรถแล้วว่าขอเวลาให้ตำรวจได้ติดตามหาตัวคนร้ายก่อน ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินที่ยึดมาด้วย และเมื่อจับตัวคนร้ายได้เจ้าหน้าที่ก็จะต้องตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่หายไป มีอะไรบ้าง เพื่อที่จะต้องชดใช้ตามความเป็นจริง" พ.ต.อ.ชวลิต กล่าว