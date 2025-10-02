รวบหนุ่มเขมรซุกเคตามีนกว่าครึ่งกิโลฯในลำโพงบลูทูธเตรียมส่งขายข้ามแดน

สระแก้ว- ตำรวจคลองลึก สกัดจับหนุ่มเขมร ซุกเคตามีนกว่าครึ่ง กก.ในลำโพงบลูทูธเตรียมส่งขายกัมพูชา สารภาพได้รับการว่าจ้างจากคนเขมรด้วยกันให้รับยาเสพติดจำนวนดังกล่าวส่งไปให้ แต่ไม่รอดสายข่าวไทย
เมื่อเวลา 01.30 น. วันนี้ (2 ต.ค.) พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ได้ประสานความร่วมมือไปยัง พ.ต.อ.ภัทรกร ขาวนวล ผกก.สภ.คลองลึก ให้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนออกปฏิบัติการสืบสวนการกระทำความผิดอาญา ยาเสพติดและบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ สภ.คลองลึก
หลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบซื้อขายและรับส่งยาเสพติดกันในพื้นที่ สภ.คลองลึก
กระทั่งพบชายชาวกัมพูชาต้องสงสัย ที่มีลักษณะตรงตามที่สืบทราบกำลังขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น SCOOPY i สีดำ-แดง กทม.ออกจากห้องเช่าใน ต.อรัญประเทศ มาตามถนนสุวรรณศร มุ่งหน้าชายแดนบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว
เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไล่ติดตามแต่ชายคนดังกล่าวพยายามขี่รถหลบหนี จนมาถึงบริเวณหน้าลานจอดรถแกรนด์ไดมอนด์ เจ้าหน้าที่จึงสามารถสกัดจับไว้ได้ ทราบชื่อคือ นายเรน รัน อายุ 27 ปี ชาวกัมพูชา ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตทำงานในประเทศไทย
จากการตรวจค้นในตัวพบยาเคตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 (คีตามีน) ชนิดเกล็ดสีขาว บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ น้ำหนัก 0.770 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในลำโพงบลูทูธ ที่ถูกซุกอยู่ในรถจักรยานยนต์
เบื้องต้นนายเรน รัน ให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจาก นายซอม สำนาง ชาวเขมร เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ให้มารับยาเสพติดดังกล่าว เพื่อนำข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 (คีตามีน) ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าว (ชาวกัมพูชา) หลบหนีและเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก ดำเนินคดี