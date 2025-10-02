ระยอง- สลดรับอรุณสวัสดิ์ ไฟไหม้ทาวน์เฮ้าส์กลางเมืองระยอง ช่วงตีสองที่ผ่านมาคลอกคนในบ้านดับ 7 ราย และยังมีทาวน์เฮาส์อีก 3 หลังที่ถูกเพลิงลุกลามจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสำลักไฟอีก 3 ราย เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อเวลา 02.30 น. วันนี้ ( 2 ต.ค.) พ.ต.ท.ชัยกฤต เตารัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทาวน์เฮ้าส์ 4 หลังบริเวณถนนซอยทางไผ่ 2 เขตเทศบาลนครระยอง จึงประสาน พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.สภ.เมืองระยอง, นายอนุสรณ์ แสงกล้า นอภ.เมืองระยอง และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครระยองเข้าระงับเหตุ
พบต้นเพลิงไหม้เกิดจากทาวน์เฮ้าส์เลขที่ 66/16 ก่อนลามไหม้อีก 3 หลัง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไหม้ที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง ใช้เวลา 30 นาที จึงสามารถระงับเหตุได้
ตรวจสอบบ้านต้นเพลิงที่ถูกไฟเผาไหม้ทั้งหลัง พบผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกรวม 7 ราย เป็นผู้ใหญ่ 4 ราย เด็ก 3 ราย ประกอบด้วย นางลัดดา อายุ 57 ปี, นายสราวุธ อายุ 32 ปี, น.ส.ดารารัตน์ อายุ 29 ปี, น.ส.แนน อายุ 29 ปี, ด.ญ.เฟส, ด.ช.อิกคิว 2 ขวบ และด.ญ.ฮันนี่ อายุ 1 ขวบ
นอกจากนั้นยังพบทาวน์เฮาส์ที่ได้รับความเสียหายอีก 3 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 3 รายจากสำลักควันไฟ และถูกนำส่งโรงพยาบาลระยอง เป็นที่เรียบร้อย
สอบถาม น.ส.ปทิตตา อายุ 17 ปีที่มีบ้านพักอยู่ตรงข้าม ทราบว่าเมื่อเวลา 02.07 น. ได้ยินเสียงคนกรีดร้องออกมาจากบ้านต้นเพลิง เมื่อเปิดม่านหน้าต่างดูก็พบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงจนเผาวอดทั้งหลัง
ขณะที่ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง กล่าวว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้บ้านต้นเพลิงมีผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย โดยช่วงเกิดเหตุคาดว่าทั้งหมดน่าจะนอนอยู่บนชั้นที่ 2 ก่อนจะพยายามหนีลงมาชั้นล่างแต่ไม่ทัน โดยพบบางรายเสียชีวิตบริเวณประตูบ้านชั้น 2
อย่างไรก็ตามจะเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงและจากนี้จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง