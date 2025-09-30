xs
สุดยอด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง คว้ารางวัล Green Destination Top 100 ที่ฝรั่งเศส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ตราด - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง คว้ารางวัล Green Destination Top 100 ที่ประเทศฝรั่งเศส ผอ.ททท.ตราด เชื่อรางวัลดังกล่าวช่วยยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัด  ดึงนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเข้าพื้นที่ การันตีงานความเชื่อมั่นระดับสากล 

นายเนรมิต สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด เผยว่าเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมาตนเองและ น.ส.จารุวรรณ จินตกานนท์ นายกสมาคมเวลเนส จ.ตราด รวมทั้ง น.ท.สมบัติ บุญเกิดพานิชย์ อดีตนายกสมาคมท่องเที่ยว จ.ตราด ได้เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อรับรางวัล“แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ยั่งยืนของโลก ในระดับ TOP 100 ” โดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีความอุดมบูรณ์ของป่าไม้ พืช และสัตว์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก จนได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว 

ที่จะยิ่งทำให้แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้รับความนิยมในระดับโลกมากยิ่งขึ้น หลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ติดอันดับ 1 ใน10ของประเทศไทยมาแล้ว

“ สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดในเรื่องความนิยมของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ก็คือ การที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จัดการแข่งขันวิ่งเกาะช้างเทรล 2568 ที่ปรากฏว่าปีนี้มีนักวิ่งเดินทางเข้าร่วมพร้อมผู้ติดตามมากกว่า 1,600 คน ซึ่งในปีนี้มีตัวเลขผู้เข้าร่วมงานมากกว่าปี 2567 ถึง 3 เท่าตัว ” นายนิรมิตร กล่าว


ขณะที่ ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เผยว่าการที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้รางวัล Green Destination Top 100 Stories จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของ จ.ตราดในหลายด้าน โดยเฉพาะการยกระดับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในระดับโลก

และรางวัลดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าอุทยานฯ หมู่เกาะช้างมี แนวปฏิบัติที่ดีและประสบความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ตอกย้ำถึงความสวยงามและเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยในสายตาชาวโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ เกาะช้าง เคยติดอันดับ 2 สถานที่พักผ่อนเขตร้อนชื้นที่ดีที่สุดในโลกโดยนิตยสาร Travel + Leisure มาแล้วด้วยเช่นกัน

“ รางวัลนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และจะทำให้เกิดการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีขีดความสามารถในการใช้จ่ายสูงเข้ามาในพื้นที่ จ.ตราดและเกาะช้าง มากขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดการการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามไปด้วย”
ผอ.ททท.ตราด กล่าว

