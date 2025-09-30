ปลื้ม “กากัน มาลิก” เขียน i love thailand บนรูปแม่ทัพภาค 2 ขณะร่วมงานที่เมืองพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา -เป็นปลื้ม “กากัน มาลิก”ดาราดังอินเดียเขียน i love thailand บนรูปแม่ทัพภาค 2 ขณะเดินทางมาร่วมงานกับนายกเมืองพัทยา หลังลาออกจากการเป็นทูตสันถวไมตรีของประเทศกัมพูชา ทำแฟนคลับแห่ถ่ายภาพ
วันนี้ ( 30 ก.ย.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี การสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยมี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วม
แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากคือการเดินทางโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ของดาราชื่อดังของประเทศอินเดียอย่าง “กากัน มาลิก” เพื่อร่วมงานกับนายกเมืองพัทยา จนสามารถสร้างความปลื้มใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
และ “กากัน มาลิก” ยังได้เขียนข้อความ i love thailand บนรูปภาพของ แม่ทัพภาค 2 พร้อมลายเซ็น
สำหรับ “กากัน มาลิก” เป็นดาราชื่อดังในอินเดีย และยังผู้รับบทเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ ในภาพยนตร์ศรีลังกาเรื่อง “สิทธัตถะโคตมะ” และยังรับบทบาทในซีรีส์อินเดียอย่างรามายณะและหนุมาน และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
แต่ที่ทำให้ “กากัน มาลิก” ถูกกล่าวถึงในแวดวงข่าวสารก็คือ การลาออกจากการเป็นทูตสันถวไมตรีด้านการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ โดยให้เหตุผลว่า “เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อประเทศไทย” เนื่องจากประเทศไทยคือบ้านหลังที่สองของตนเอง