หอการค้ากาญจนบุรี-หอการค้าไทย จัดโครงการ “ก้าวพอดี (สัญจร)” ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สู่ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

กาญจนบุรี - หอการค้ากาญจนบุรีจับมือหอการค้าไทย เดินหน้าโครงการ “ก้าวพอดี (สัญจร) ประจำปี 2568” มุ่งสร้างแนวคิดธุรกิจพอเพียง สู่ความเติบโตที่สมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมทักษะการสร้างแบรนด์จังหวัด ต่อยอดสินค้าและโมเดลธุรกิจชุมชน
วันนี้( 30 ก.ย.) หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหอการค้าไทย จัดโครงการ “ก้าวพอดี (สัญจร) ประจำปี 2568” โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงฯ หอการค้าไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ธุรกิจก้าวพอดี สู่การเติบโตที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 3 ที่ห้องประชุมอาเซียน โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ในการนี้ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) เข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุ ทองดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นางจิตรา ประเสริฐโสภา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “ธุรกิจก้าวพอดี พอเพียง เติบโต ยั่งยืน” การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบรนด์จังหวัดด้วยแนวคิดความพอเพียง การต่อยอดอัตลักษณ์และสินค้าชุมชน ตลอดจนกิจกรรมนำเสนอโมเดลธุรกิจ พร้อมสรุปผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง
โครงการ “ก้าวพอดี (สัญจร)” มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจแนวคิด “ความพอดีของธุรกิจ” เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่นในระยะยาว