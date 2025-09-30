“อนุทิน”บินด่วนไปเลยรับอวัยวะผู้บริจาควัย19ปีต่อชีวิตอย่างน้อย 7 ราย

เลย-นายอนุทิน
ชาญวีรกูล
ปฏิบัติภารกิจหัวใจติดปีกที่จังหวัดเลยเป็นครั้งแรกหลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สำหรับอวัยวะที่บริจาคในครั้งนี้
เป็นของผู้เสียชีวิตเพศชายอายุ 19 ปี ชาวเชียงคาน เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอวัยวะที่บริจาค
ประกอบด้วย หัวใจ 1 ดวง ตับ 1 อัน ไต 2 ข้าง ดวงตา 2 ข้าง และตับอ่อน
มีรายงานแจ้งว่า วันนี้( 30 ก.ย.) เวลา 12.15 น. ที่ท่าอากาศยานเลย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัว private jet มารับอวัยวะที่โรงพยาบาลเลยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีชีวิตรอด โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
การปฏิบัติภารกิจ “หัวใจติดปีก”โดยทำหน้าที่นักบินอาสา สภากาชาดไทย ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ในระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่การปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเลยครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ในการปฏิบัติภารกิจหัวใจติดปีก หลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
สำหรับอวัยวะที่บริจาคในครั้งนี้ เป็นของผู้เสียชีวิตเพศชายอายุ 19 ปี ชาวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและมีภาวะสมองตาย ซึ่งอวัยวะที่บริจาค ประกอบด้วย หัวใจ 1 ดวง ตับ 1 อัน ไต 2 ข้าง ดวงตา 2 ข้าง และตับอ่อน ซึ่งนับเป็นผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 20 ของจังหวัดเลย และเป็นรายที่ 148 ของประเทศ
โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเดินทางกลับโดยเครื่องบินส่วนตัว private jet ในเวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา เพื่อนำอวัยวะที่ได้รับบริจาคกลับไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างน้อย 7 ราย ต่อไป.