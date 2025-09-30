ศูนย์พักพิงฯ บ้านต้นยางคึกคัก! กว่า 400 คนพร้อมสมัครใจออกทำงานนอกพื้นที่

กาญจนบุรี - ชาวศูนย์พักพิงฯ บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี กว่า 400 คนสมัครใจออกไปทำงาน ขณะที่อีกหลายร้อยคนยังกลัวเพราะไม่เคยออกนอกพื้นที่ รองผู้ว่าฯ กาญจน์ลงพื้นที่ฟังปัญหา เร่งบูรณาการหน่วยงาน-ผู้ประกอบการ สร้างความเข้าใจขั้นตอนการจ้างงาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี ประกาศตัดงบประมาณสนับสนุนผู้คนในศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายประเทศ รวมถึงไทย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงฯ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 อนุญาตให้ผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยศูนย์พักพิงบ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็น 1 ใน 9 ศูนย์พักพิงที่เกี่ยวข้อง
ล่าสุด (30 ก.ย. 68) นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าฯ, นายวิริยะ ทองเหลือ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และองค์กร NGO อาทิ UNHCR, TBC และ COERR ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพื้นที่พักพิงฯ บ้านต้นยาง เพื่อติดตามและสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ออกไปทำงาน
ศูนย์พักพิงบ้านต้นยางมีผู้อาศัย 1,783 คน แบ่งเป็นชาย 500 คน หญิง 593 คน และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 690 คน เบื้องต้นมีผู้สมัครใจออกไปทำงานกว่า 900 คน แต่สามารถออกไปได้ทันทีราว 400 คน ส่วนอีกครึ่งยังมีความกังวล เนื่องจากไม่เคยใช้ชีวิตนอกศูนย์พักพิง เกรงถูกล่อลวงหรือหลอกใช้แรงงาน
รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ระบุว่า ทางจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อกังวลดังกล่าวเข้าที่ประชุม เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานด้านแรงงาน สาธารณสุข และผู้ประกอบการ สร้างความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการอนุญาต รวมถึงการปรับตัวด้านทักษะและการใช้ชีวิตใหม่ของแรงงานเหล่านี้
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ศูนย์พักพิงบ้านต้นยางตั้งอยู่กลางหุบเขา ห่างจากหมู่บ้านเวียคะดี้ราว 9-10 กิโลเมตร การเดินทางลำบากโดยเฉพาะฤดูฝน ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น ศูนย์ฯ อยู่ติดชายแดนรัฐมอญ ประเทศเมียนมา กั้นด้วยเทือกเขาช้างเผือก ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงที่หนีภัยสงครามข้ามแดนมาเมื่อหลายสิบปีก่อน