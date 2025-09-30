ตม.กาญจน์สกัดจับรถขนแรงงานเถื่อน 4 คัน รวบ 90 คน ดัดแปลงเป็นรถขนส่ง–บรรทุกกล้วยบังหน้า ค่าหัว 3–6 หมื่นบาท

กาญจนบุรี - ผกก.ตม.กาญจนบุรีร่วมฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยค ปฏิบัติการกลางดึกปิดหัวปิดท้าย สกัดขบวนรถ 4 คัน ขนแรงงานเมียนมา 90 คน มุ่งทำงานชลบุรี-มาเลเซีย คนขับถูกจับ 2 หลบหนี 2 พบมีการดัดแปลงรถเป็นขนส่งเอกชนและบรรทุกกล้วยพรางสายตาเจ้าหน้าที่
เวลา 01.00 น. วันนี้ ( 30 ก.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผกก.ตม.กาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางลำลองในพื้นที่หมู่ 3–4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค หลังสืบทราบว่าจะมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากเมียนมาเข้ามาในประเทศ
เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังดักซุ่ม 3 จุด ก่อนพบรถยนต์ 4 คัน ขับมาจากอำเภอทองผาภูมิพยายามเลี่ยงด่านตรวจ ตม.บ้านพุองกะ จึงปิดหัวปิดท้ายสกัดจับ รถบางคันพยายามเร่งเครื่องหนี แต่ถูกสกัดได้ทั้งหมด พบแรงงานเมียนมา 90 คนเบียดเสียดอยู่ในรถ โดยคนขับถูกจับได้ 2 คน หลบหนี 2 คน
จากการตรวจสอบพบรถกระบะคอกโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สีน้ำเงิน บรรทุกกล้วยทับแรงงาน 20 คน, กระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน สีเทา ขน 11 คน, รถตู้สีขาวบรรทุก 38 คน และกระบะตู้ทึบสีส้มสวมทะเบียนปลอม 20 คน ถูกดัดแปลงคล้ายรถขนส่งพัสดุชื่อดัง พร้อมช่องลับเก็บสัมภาระ
แรงงานทั้งหมดให้การผ่านล่ามว่า หลบหนีเข้าประเทศทางช่องธรรมชาติด้าน อ.สังขละบุรี ก่อนล่องเรือผ่านเขื่อนวชิราลงกรณขึ้นฝั่งบริเวณบ้านท่าข้าม เพื่อรอรถมารับส่งไปทำงานใน จ.ชลบุรี และประเทศมาเลเซีย โดยต้องจ่ายค่าหัวให้นายหน้า 30,000–60,000 บาท
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายวัชรพงษ์ ประทีป อายุ 27 ปี และนายต้นรัก เจริญสุข คนขับ 2 คัน ส่งดำเนินคดีข้อหา ช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าว ส่วนแรงงานทั้งหมดถูกดำเนินคดี หลบหนีเข้าเมือง ขณะที่คนขับอีก 2 รายอยู่ระหว่างออกหมายจับเพื่อติดตามตัวต่อไป.