ไม่ไว้ใจสถานการณ์ ชาวบ้านชำรากเร่งปรับปรุงเส้นทางไปหลุมหลบภัยให้นักเรียน รร.วัดคิรีวิหาร

ตราด - ชาวบ้านชำราก จ.ตราด ไม่ไว้สถานการณ์ชายแดน เร่งปรับปรุงเส้นทางไปยังหลุมหลบภัยที่ถูกสร้างขึ้นใน รร.วัดคิรีวิหาร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และชาวบ้านหากเกิดการปะทะรอบ 2 พร้อมเตรียมทำบังเกอร์และจัดซ้อมแผนอพยพสร้างความคุ้นเคย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ (28 ก.ย.) ผู้นำชุมชนในตำบลชำราก และประชาชน รวมทั้งกลุ่มจิตอาสารถบรรทุกดิน ได้ร่วมกันปรับปรุงเส้นทางที่จะไปยังหลุมหลบภัยที่ถูกสร้างขึ้นภายในโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ต.ชำราก อ.เมืองตราด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน
โดยได้รับการสนับสนุนดิน และหินจำนวน 500 คิว จากหมวดการทางแหลมกลัด แขวงทางหลวงตราด
น.ส.ธิดา เมฆวะทัต ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร บอกว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดฝัน ซึ่งหลุมหลบภัยดังกล่าวสามารถรองรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ได้ประมาณ 300 คน
ซึ่งในวันนี้ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม และในอนาคตจะทำบังเกอร์เพิ่มเพื่อให้รองรับให้ได้ 500 คน
"วันนี้ทางชุมชนได้มาช่วยกันทำทางที่จะยังหลุมบังเกอร์ หลังพบว่าพื้นดินด้านในมีการยุบตัว โดยได้ขอรับการสนับสนุนวัสดุจากหมวดการทางแหลมกลัด มาปรับปรุงเส้นทางและตกแต่งภายในหลุมเพื่อป้องกันดินสไลด์ ทำให้หลุมหลบภัยมีความพร้อมใช้งานได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้น"
น.ส.ธิดา ยังเผยอีกว่านับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะในรอบแรกเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มีการจัดทำแผนอพยพ รวมทั้งซักซ้อมให้นักเรียนและบุคลากรคุ้นเคยกับสัญญาณเตือนภัยและขั้นตอนการปฏิบัติมาโดยตลอด
และหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงหลุมหลบภัยเสร็จสิ้น ก็จะทำการซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมพร้อม เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อใด
ด้าน พระปกรณ์ ฐานาจโร จากวัดพระฆ้อ อ.เขาสมิง แกนนำจิตอาสาเผยว่ากลุ่มจิตอาสาสายบุญ ได้นัดแนะและชักชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ว่างเว้นจากภารกิจมาช่วยกันทำงานเพื่อส่วนรวม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และน้ำมันรถเจ้าของรถเติมน้ำมันกันเอง
"การมาช่วยกันที่โรงเรียนในวันนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ที่เปรียบเสมือนลูกหลาน ซึ่งเมื่อรู้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่สู้ดีนัก อะไรที่พอจะช่วยประเทศชาติได้ก็อยากจะทำ โดยวัสดุที่นำมาใช้ได้รับการสนับสนุนจากแขวงทางหลวงคลองสน หลังผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยประสานงานให้" เจ้าอาวาสวัดพระฆ้อ กล่าว