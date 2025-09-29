น้ำป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดา ทะลักท่วมบ้านเรือน ปชช.เสียหายกว่า 20 หลัง

สระแก้ว- น้ำป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดา ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านคลองบุหรี่ อ.เมืองสระแก้ว เสียหายกว่า 20 หลัง จากฝนที่ตกหนักตลอดคืน ผู้ใหญ่บ้านต้องเร่งนำรถไถช่วยอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย
เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ ( 29 ก.ย.) ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณบ้านคลองบุหรี่ ม.6 ต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว หลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนที่ผ่านมา โดยคาดว่าเป็นอิทธิพลจากพายุ “บัวลอย” ที่ทำให้น้ำจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา ไหลทะลักลงสู่ร่องน้ำและคลองสาขา จนเอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านในเวลาอันรวดเร็ว
ขณะที่ นายมงคล พิมพ์ศิริ ผู้ใหญ่บ้านคลองบุหรี่ ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหลังพบปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านถูกตัดขาด และบางจุดระดับน้ำสูงเกือบ 1 เมตร ทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้
ก่อนจะตัดสินใจนำรถไถออกตระเวนรับลูกบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก ๆ ออกมาอาศัยอยู่ที่วัดคลองบุหรี่ เป็นการชั่วคราว
“เมื่อคืนผมต้องขับรถไถเข้าไปตามบ้าน ช่วยพาลูกบ้านออกมาทีละหลัง เพราะน้ำมาแรงและมาเร็วมาก หลายคนขนของไม่ทัน เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตู้เย็น ทีวี พัดลม รวมถึงรถจักรยานยนต์ ถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมด” นายมงคลกล่าว
ขณะที่ชาวบ้านอีกรายบอกว่า น้ำได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนในช่วงกลางดึกโดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งหลังจากที่ตนเองได้ยินเสียงน้ำไหลแรง จึงรีบออกมาเปิดประตูบ้านออกมาดูก็พบว่าน้ำทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว และสามารถยกเพียงตู้เย็นขึ้นโต๊ะได้ทัน ส่วนสิ่งของอื่น ๆ รวมถึงรถจักรยานยนต์ถูกน้ำท่วมทั้งหมด
และจากการตรวจสอบในพื้นที่พบว่า ระดับน้ำในบางจุดสูงเพียงหัวเข่า แต่บางพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำน้ำสูงเกิน 1 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านกว่า 20 ครัวเรือน โดยมีข้าวของได้รับความเสียหายจำนวนมาก บางครอบครัวจำเป็นต้องอพยพไปอยู่บ้านญาติ ขณะที่บางส่วนอาศัยที่วัดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
ทั้งนี้ บ้านคลองบุหรี่ ม.6 ต.หนองบอน ตั้งอยู่ใกล้แนวเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา และคลองสาขาลุ่มน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองพระปรง ทำให้เมื่อมีฝนตกหนัก น้ำจากป่าจะไม่สามารถระบายลงลำน้ำได้ทัน จึงเกิดน้ำป่าไหลหลากและท่วมฉับพลัน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและเตรียมจัดหาความช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยแล้ว และหากในวันนี้ไม่มีฝนตกเพิ่มเติม ก็คาดว่าปริมาณน้ำจะค่อย ๆ ลดระดับลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ
แต่หากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำอีกในหลายจุดในพื้นที่...