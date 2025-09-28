สลด! หนุ่มใหญ่ขับกระบะส่งเพื่อนสาว รถเสียหลักตกคลอง ดับคู่คารถ

ราชบุรี - เกิดอุบัติเหตุสลดที่ราชบุรี หนุ่มใหญ่รับจ้างขับกระบะไปส่งเพื่อนสาวแม่บ้าน หลังรับประทานข้าวด้วยกัน รถเสียหลักตกคลองกลางดึก ไม่มีไฟส่องสว่าง จมน้ำดับคู่ ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
เมื่อเวลา 20.00 น. วันนี้( 28 ก.ย.) พ.ต.ท.นิพนธ์ ศรนรินทร์ สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองราชบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะตกคลอง บริเวณถนนคันคลองชลประทานตากแดด–บ้านไร่อู่เรือ ม.1 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิประชานุกูลเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุ 4 ประตู รุ่น KB2500 สีขาว หมายเลขทะเบียน กง 102 ราชบุรี จมอยู่กลางคลอง เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถยกและสลิงช่วยลากขึ้นมาจากน้ำ ตรวจสอบภายในพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถ 2 ราย ทราบชื่อคือ นายมานิต คงทน อายุ 70 ปี อาชีพรรับจ้างทำถนน เป็นคนขับ และนางสาวเบญจวรรณ มะลิพุ่ม อายุ 45 ปี อาชีพแม่บ้าน อยู่ในพื้นที่ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี
จากการสอบถามญาติและเพื่อนบ้านเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายมานิตได้ขับรถไปรับประทานอาหารกับ น.ส.เบญจวรรณ ก่อนจะขับไปส่งที่บ้าน ระหว่างทางถนนคันคลองไม่มีไฟส่องสว่าง และเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยว มืดสนิท คาดว่าคนขับมองไม่เห็นทางหรืออาจหลับใน ทำให้รถเสียหลักตกคลอง จมน้ำทั้งคันจนเป็นเหตุสลดในครั้งนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกที่เกิดเหตุ และมอบหมายให้อาสาสมัครมูลนิธิประชานุกูล นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป.