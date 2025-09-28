ตร.แม่อายยึดอีกร่วม 3 ล้านเม็ด แก๊งยาบ้าติดหล่มขนซุกข้างทางก่อนบึ่ง จยย.เผ่น

เชียงใหม่ - ตำรวจแม่อายลาดตระเวนพบ..กระบะจอดเหมือนติดหล่ม ขณะที่บุคคลต้องสงสัยลากของลงข้างทาง ก่อนบึ่ง จยย.เผ่นกลางความมืด พอเข้าตรวจสอบเจอเป้ยาบ้าเบ็ดเสร็จ 15 เป้ ร่วม 3,000,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่อาย เชียงใหม่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจยาเสพติดแม่สาว ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบาย พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5, รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.ประดิษฐ์ ติ๊บมา ผกก.สภ.แม่อายฯ, พ.ต.ท.นพดล ตันมาดี รอง ผกก.ป.สภ.แม่อาย, พ.ต.ท.นันทศักดิ์ กาศเกษม รอง ผกก.สส.สภ.แม่อายฯ, พ.ต.ท.ประทีป วงค์แพทย์ สวป.สภ. แม่อาย
กระทั่งเวลาประมาณ 19.00 น.เศษ 27 ก.ย. ขณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจไปถึงถนนสาธารณะบ้านห้วยม่วง ม.8 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้เห็นรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน ผต 5072 เชียงราย จอดอยู่ข้างทางคล้านติดหล่มฝนและมีชายชาวเขาไม่ทราบชื่อนามสกุล จำนวน 3 คน กำลังลากสิ่งของบางอย่างลงข้างทางและได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบรถและบริเวณโดยรอบ พบกระสอบเป้ดัดแปลง จำนวน 1 เป้ อยู่ข้างรถฝั่งด้านคนขับ และจากการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบกระสอบเป้ดัดแปลงท้ายกระบะอีก 3 เป้ และตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงกับรถจอดอยู่ ได้พบเป้อีกจำนวน 11 เป้ รวมทั้งหมด 15 เป้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้ง 15 เป้ บรรจุยาบ้าทั้งหมดประมาณ 3,000,000 เม็ด จึงได้ทำการตรวจยึด และนำรถพร้อมของกลางดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่อาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต”