ความจริงเริ่มปรากฎ​ เขมร ศก.ตกต่ำถึงขีดสุด คนใน ปท.ลอบเข้าไทยหวังเก็บผัก-ของป่ากลับไปขาย

สระแก้ว-ความจริงเริ่มปรากฏ! สองผัวเมียเขมรหอบลูกวัย 2 ขวบลอบเข้าไทยหวัง “เก็บผัก-ของป่า” กลับไปขาย-กินประทังชีวิต เผยบ้านเกิดขาดแคลนผักป่า ไม่มีงานทำ จนต้องยอมเสี่ยงตายเข้ามาหาของขายในไทย สุดท้ายถูกจับ
วันนี้ (28 ก.ย.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 (ร้อย.ทพ.1204) และกำลังจาก ม.พัน 30 ได้ตรวจพบชายหญิงคู่หนึ่งและเด็กเล็กในท่าทางมีพิรุธ ขณะออกลาดตระเวนตรวจสอบช่องทางธรรมชาติ บริเวณไร่อ้อยบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย–กัมพูชาเพียง 100 เมตร
พบทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชา และไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรืออนุญาตเข้าประเทศได้ ทราบชื่อคือ นายโอน แอม อายุ 65 ปี, นางทอน แอม อายุ 38 ปี และด.ญ.ถอย โอน อายุ 2 ขวบ ทั้งหมดถูกควบคุมตัวมาทำสอบสวนเพิ่มเติม
และสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่สุดสะเทือนใจ คือคำสารภาพด้วยน้ำเสียงสั่นเครือของ 2 ผัวเมียชาวเขมรที่บอกว่า พวกตนเดินทางมาจาก จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา โดยมีอาชีพเก็บผักป่าและของป่าเพื่อนำไปขายในตลาดมาลัย เป็นรายได้หลักเลี้ยงชีพ แต่ช่วงหลังผักป่าตามธรรมชาติในพื้นที่บ้านเกิดเริ่มหายากเพราะถูกแย่งเก็บกินจนลดน้อยลง
อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจในประเทศบ้านเกิดตกต่ำ จนทำให้ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัว จึงตัดสินใจเสี่ยงถูกจับลักลอบข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทย หวังหาเก็บผักและของป่ากลับไปขายให้มีรายได้ประทังชีวิต แต่ยังไม่ทันลงมือก็ถูกเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจพบและจับกุม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัว นายโอน แอม และนางทอน แอม ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส ดำเนินคดีในข้อหา “หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย”
ส่วนเด็กหญิงวัย 2 ขวบ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กก่อนผลักดันกลับประเทศต่อไป
