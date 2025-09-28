xs
ความจริงเริ่มปรากฎ​ เขมร ศก.ตกต่ำถึงขีดสุด คนใน ปท.ลอบเข้าไทยหวังเก็บผัก-ของป่ากลับไปขาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว-ความจริงเริ่มปรากฏ​! สองผัวเมียเขมรหอบลูกวัย 2 ขวบลอบเข้าไทยหวัง “เก็บผัก-ของป่า” กลับไปขาย-กินประทังชีวิต เผยบ้านเกิดขาดแคลนผักป่า ไม่มีงานทำ จนต้องยอมเสี่ยงตายเข้ามาหาของขายในไทย สุดท้ายถูกจับ

วันนี้ (28 ก.ย.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 (ร้อย.ทพ.1204) และกำลังจาก ม.พัน 30 ได้ตรวจพบชายหญิงคู่หนึ่งและเด็กเล็กในท่าทางมีพิรุธ ขณะออกลาดตระเวนตรวจสอบช่องทางธรรมชาติ บริเวณไร่อ้อยบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย–กัมพูชาเพียง 100 เมตร

 พบทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชา และไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรืออนุญาตเข้าประเทศได้ ทราบชื่อคือ นายโอน แอม อายุ 65 ปี, นางทอน แอม อายุ 38 ปี และด.ญ.ถอย โอน อายุ 2 ขวบ ทั้งหมดถูกควบคุมตัวมาทำสอบสวนเพิ่มเติม

และสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่สุดสะเทือนใจ คือคำสารภาพด้วยน้ำเสียงสั่นเครือของ 2 ผัวเมียชาวเขมรที่บอกว่า พวกตนเดินทางมาจาก จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา โดยมีอาชีพเก็บผักป่าและของป่าเพื่อนำไปขายในตลาดมาลัย เป็นรายได้หลักเลี้ยงชีพ แต่ช่วงหลังผักป่าตามธรรมชาติในพื้นที่บ้านเกิดเริ่มหายากเพราะถูกแย่งเก็บกินจนลดน้อยลง

 


อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจในประเทศบ้านเกิดตกต่ำ จนทำให้ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัว จึงตัดสินใจเสี่ยงถูกจับลักลอบข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทย หวังหาเก็บผักและของป่ากลับไปขายให้มีรายได้ประทังชีวิต แต่ยังไม่ทันลงมือก็ถูกเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจพบและจับกุม

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัว นายโอน แอม และนางทอน แอม ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส ดำเนินคดีในข้อหา “หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” 

ส่วนเด็กหญิงวัย 2 ขวบ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กก่อนผลักดันกลับประเทศต่อไป

