รวบ 19 ชีวิตเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติทั้งกลุ่มไทยอยากไปเขมรทำงานผิด กม.-เมียนมาอยากเข้าไทย

สระแก้ว- รวบยกแก๊ง 19 ชีวิตเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติ ทั้งผู้นำพาชาวไทย กลุ่มไทยอยากไปทำงานผิดกฏหมายที่เขมร และกลุ่มเมียนมา อยากเข้ามาหางานทำในไทย ทหารชายแดนสระแก้วพบขณะกำลังเดินข้ามแดน
วันนี้ (28 ก.ย.) กองกำลังบูรพา และเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 , (ร้อย ทพ.1204) และเจ้าหน้าที่ทหาร ม.พัน 30 ได้ร่วมกันสกัดจับขบวนการลักลอบนำคนข้ามแดนในพื้นที่บ้านโนนขี้เหล็ก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหารวม 19 คน ประกอบด้วย ผู้นำพาชาวไทย 1 คน และกลุ่มคนที่ลักลอบเข้า-ออกประเทศอีก 18 คน
การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ปฎิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ และได้พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินมุ่งหน้าไปยังแนวชายแดน จึงเข้าควบคุมตัวเพื่อตรวจสอบกระทั่งพบว่าเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่ ที่มีทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา
โดยได้แยกผู้ถูกควบคุมตัวออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ 1. ผู้นำพาชาวไทยคือ นายทวี แก้วเมตตา อายุ 47 ปี ซึ่งทำหน้าที่นำพา และยังพบยาไอซ์ น้ำหนัก 0.385 กรัม และ ยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพาย จึงแจ้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มเติม
2. กลุ่มลักลอบเข้า-ออกประเทศ 18 คน เป็นคนไทย 15 และเมียนมา 3 ซึ่งกลุ่มผู้ถูกควบคุมตัวชาวไทย 15 คน ยอมรับว่าต้องการลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อทำงานผิดกฎหมายในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่มีเป้าหมายคือ เว็บพนันออนไลน์
และที่น่าสนใจคือ บางส่วนอ้างว่าถูกชักชวนให้ไป เปิดบัญชีธนาคารและสแกนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการข้ามแดน (ค่าหัวฟรี) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการล่อลวงให้ทำผิดกฎหมาย
ส่วนชาวเมียนมา 3 คน ให้การว่าต้องการเดินทางมาทำงานเย็บผ้าในประเทศไทย โดยยอมจ่ายเงินให้กับนายหน้าชาวเมียนมาคนละ 250,000 จ๊าด หรือประมาณ 3,956 บาท.แต่ถูกจับกุมตัวไว้ได้ขณะลักลอบเข้าเมือง
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมด 19 คน ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว และพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายค้ามนุษย์ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ