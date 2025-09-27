ปิดล้อมตรวจค้นบ้านย่านปากแพรก กาญจนบุรี จับหนุ่ม 34 ครอบครองปืนลูกโม่ .38 ไม่มีทะเบียน

กาญจนบุรี - ชุดสืบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี พร้อมฝ่ายปกครองสนธิกำลังบุกค้นบ้านเป้าหมาย พบอาวุธปืนลูกโม่ .38 ไม่มีทะเบียน จับกุมเจ้าของคาบ้าน ส่งดำเนินคดีข้อหามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
วันนี้ (27 ก.ย. ) ร.ต.ท.ธนวัฒน์ นครพิน พร้อมกำลังชุดป้องกันและปราบปราม (ปจร.) และชุดสืบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในหมู่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตามหมายค้นของศาลจังหวัดกาญจนบุรี หลังได้รับแจ้งว่ามีการซุกซ่อนอาวุธปืน
จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นแบบรีวอลเวอร์ (ลูกโม่) ขนาด .38 ยี่ห้อไม่ปรากฏ หมายเลขทะเบียนและหมายเลขประจำปืนถูกลบเลือนจำนวน 1 กระบอก เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายเต๋า อายุ 34 ปี เจ้าของบ้านและอาวุธปืนดังกล่าว
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน พร้อมนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.