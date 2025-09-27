บิ๊กช้างแฉร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมบุกรุกป่า ไม่ได้ช่วยคนจน ชี้เอื้อนายทุน–นักการเมือง เตือน 2 พรรคผู้ผลักดัน เสี่ยงถูกยุบพรรค

กาญจนบุรี - พ.อ.(พิเศษ)พงศ์เพชร “บิ๊กช้าง” อดีตผู้การมือปราบทรัพยากรป่าไม้ เปิดโปงร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมบุกรุกป่า 2 ฉบับ ที่ 2 พรรคการเมืองผลักดัน ระบุไม่ได้จำกัดสิทธิแค่ผู้ยากไร้ตามที่โฆษณา แต่ใช้คำว่า “บุคคล” เปิดช่องเอื้อนายทุน ผู้มีอิทธิพล และนักการเมือง พร้อมเตือนหากเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญ อาจมีสิทธิโดนยุบพรรคซ้ำรอยคดีเก่า
วันนี้ (27 ก.ย.) พ.อ.(พิเศษ)พงศ์เพชร เกษสุภะ หรือ “บิ๊กช้าง” อดีตหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. และอดีตผู้การมือปราบทรัพยากรป่าไม้ชื่อดัง เปิดเผยกรณีที่นักการเมืองจากสองพรรคการเมืองออกมาโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ว่า ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า จะช่วยเหลือเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ทำกิน ว่าเป็น “เรื่องโกหกทั้งเพ”
บิ๊กช้างระบุว่า ข้อความในร่าง พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับ ไม่ได้มีการระบุจำกัดสิทธิไว้เฉพาะผู้ยากไร้เหมือนคำสั่ง คสช.ที่ 66/57 แต่ใช้คำว่า “บุคคล” ซึ่งตามพจนานุกรมหมายรวมถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อันครอบคลุมนายทุน ผู้มีอิทธิพล และนักการเมือง จึงเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มเหล่านี้ได้รับการนิรโทษกรรมไปพร้อมกับประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ บิ๊กช้างยังเตือนว่า การโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากประชาชนอาจเข้าใจผิดว่าการบุกรุกป่าจะได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมด จนนำไปสู่การแย่งชิงที่ดินและทำให้การบังคับใช้กฎหมายยากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและมาตรฐานจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บิ๊กช้างย้ำว่า หากร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มีโอกาสที่พรรคการเมืองผู้เสนอจะถูกยุบพรรคได้ เช่นเดียวกับคดีที่เคยมีคำวินิจฉัยมาแล้วเมื่อปี 2567 พร้อมเตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. อาจถูกตรวจสอบและมีความเสี่ยงทางกฎหมายเช่นกัน.