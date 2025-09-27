xs
เจออีก ซากเต่าตนุขนาดใหญ่ถูกคลื่นซัดเกยหาดนาจอมเทียน ทหารเรือเร่งตรวจพิสูจน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-  เจออีก ซากเต่าทะเลถูกคลื่นซัดเกยชายหาดนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พบเป็นเต่าตนุ อายุประมาณ 5 ปี ไม่ทราบเพศ สภาพขึ้นอืด ไม่มีร่องรอยบาดแผล ทหารเรือ เร่งตรวจพิสูจน์

เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ ( 27 ก.ย.)​ นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ รามนุช ผู้อํานวยการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ (สอ.รฝ.) ได้รับแจ้งจากชาวประมงที่มาตกปลาบริเวณชายหาด ท้ายซอยนาจอมเทียน 46/1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ว่าพบซากเต่าทะเลขนาดใหญ่ไม่ทราบชนิดนอนตายเกยตื้น โดยยังไม่ทราบสาเหตุ

 จึงได้ส่งกําลังเจ้าหน้าที่ทหารเรือ สัตวแพทย์ และรถเคลื่อนที่เร็ว เข้าทำการเก็บซากเพื่อทำการตรวจ​สอบ โดยพบว่าซากเต่าทะเลตัวดังกล่าว เป็นเต่าตนุ อายุประมาณ 5 ปี ไม่ทราบเพศ สภาพขึ้นอืดและไม่พบร่องรอยบาดแผลใดๆ 

คาดว่าถูกคลื่นซัดจากกลางทะเลเข้ามาเกยชายฝั่ง และน่าจะตายมาแล้วประมาณ 7 วัน จึงได้เคลื่อนย้ายซากไปยังโรงพยาบาลเต่า เพื่อทําการผ่าพิสูจน์ และจะได้รายงานผลการตรวจสอบให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทาง เพจศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ


ทั้งนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ที่ผ่านมาพบการตายของเต่าทะเลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก เต่ากินขยะ โดยเฉพาะถุงพลาสติกในทะเล เพราะคิดว่าเป็นแมงกะพรุน จนทําให้ระบบทางเดินอาหารมีปัญหาและสิ้นใจตายในที่สุด 

จึงขอให้ประชาชน อย่าได้ทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่ทะเล เพราะนอกจากจะเป็นการทําลายธรรมชาติทางทะเลแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ทะเล อีกด้วย








