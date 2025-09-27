xs
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ชวน นทท.กลุ่มเดินป่าสัมผัสความสวยงาม​ทางธรรมชาติช่วงหน้าฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราด -​ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ชวนนักท่องเที่ยว​กลุ่มเดินป่า รีบมาสัมผัสบรรยากาศช่วงหน้าฝนชี้สุดสวยงาม ทั้งเกาะที่มีป่าและน้ำตก รวมทั้งบนฝั่งที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

วันนี้ ( 27 ก.ย.)​ นายเนรมิตร สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด ได้ออกมาเชิญชวนนักท่องเที่ยว​โดยเฉพาะ​กลุ่มที่ชื่นชอบการเดินป่าให้รีบมาสัมผัส​ความสวยงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะบนฝั่งเกาะช้าง ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่หลากหลาย

อีกทั้งในช่วงเดือนกันยายน ที่มีทั้งมรสุมและพายุหลายลูกทำให้ต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตในป่าของอุทยานฯ มีความชุ่มชื้น น้ำตกหลายแห่งทั้งน้ำตกคลองพลู และน้ำตกธารมะยม แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอุทยานฯเกาะช้าง มีความสวยงามและน่าลงเล่นน้ำ

" นักท่องเที่ยวสายเดินป่าไม่ควรพลาด เพราะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้ทำการสำรวจเส้นทางเดินป่าหลายจุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มีความปลอดภัยสูงสุด ที่สำคัญในปีนี้มีทั้งปรากฏการณ์​ลานินย่า และเอลนิโญ ที่ทำให้มีน้ำมากกว่าทุกปีและยังจะมีฝนตกในเดือนตุลาคม "


หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ยังเผยอีกว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีความอุดมบูรณ์ของป่าไม้ พืช และสัตว์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ทำให้เกาะช้างได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ยั่งยืนของโลก ในระดับ TOP 100 ที่จะมีการประกาศผลในช่วงสิ้นเดือนกันยายน 2568 นี้

และหากได้รับรางวัล ก็จะยิ่งทำให้แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างได้รับความนิยมในระดับโลกมากยิ่งขึ้นด้วย

" สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดในเรื่องของความนิยมของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ก็คือ การจัดการแข่งขันวิ่งเกาะช้างเทรล 2568 ที่ปรากฏว่านี้มีนักวิ่ง เดินทางมาร่วมแข่งขันพร้อมผู้ติดตามมากกว่า 1,600 คน มากกว่าปี 2567 ถึง 3 เท่าตัว และยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันกับนักวิ่งชาวไทยทั้งหญิงและชายมามากขึ้นด้วย " หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง กล่าว








