อ.วารินชำราบท่วมแล้ว 6 ชุมชน เร่งสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ 14 ชุมชน

อุบลราชธานี-อุบลฯยังท่วมหนักใน 6 ชุมชน อ.วารินชำราบ เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเดินเครื่องสูบน้ำออกจากจากชุมชนริมแม่น้ำมูล ป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ 14 ชุมชน ล่าสุดอพยพแล้วกว่า 75 ครัวเรือน ชาวบ้านกังวลความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ยังมีมวลน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 จ.อุบลราชธานี ได้เร่งสูบน้ำ จากลำน้ำวัดเสนาวงศ์ บ้านท่าบ้งมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ป้องกันไม่ให้ไหลท่วมชุมชนลุ่มต่ำทั้ง 14 ชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ปัจจุบันมีน้ำท่วมแล้ว 75 ครอบครัว ในพื้นที่ 6 ชุมชน มีชุมชนหาดสวนสุข 1 และ 2 ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนดีงาม ชุมชนเกตุแก้ว และชุมชนหาดสวนยา เป็นบางส่วน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มต่ำ
นางสาวพรนภา แก้วรักษา อายุ 20 ปี ชาวบ้านชุมชนหาดสวนสุข 1 เล่าว่า ตนและครอบครัวย้ายมาอยู่ที่ศูนย์อพยพทางเทศบาลประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว เนื่องจากถูกน้ำจากลำน้ำกุดศรีมังคละ และกุดปลาขาว ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลท่วมสูงประมาณหัวเข่า บางจุดถึงเอว สิ่งที่อยากได้คือข้าวสารอาหารแห้ง นม และแพมเพิส แต่ก็กังวลใจเนื่องจากครอบครัวตนเป็นครอบครัวที่แยกออกมายังไม่มีบ้านเลขที่ กลัวความช่วยเหลืออาจจะไม่ทั่วถึง เพราะทางเทศบาลแจกจ่ายให้ตามทะเบียนบ้าน