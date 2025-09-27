ศูนย์ข่าวศรีราชา- รวบไกด์ต่างชาติคาท่าเรือท่องเที่ยวแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จัดนำเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จีนโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียน ซ้ำเป็นต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ส่วนไกด์ไทยรู้เห็นเป็นใจโดนด้วย
จากกรณีที่ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวโดย นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้บูรณาการร่วมกับ บช.ทท. โดย พลตำรวจโท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.บช.ทท. และ น.ส.จันทิรา เจริญบุญณะ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว สาขาภาคตะวันออก
และได้สั่งการให้ พ.ต.อ.แมน รถทอง ผกก.สืบสวน บช.ทท.นำหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน บช.ทท. การกวาดล้างการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ
จนสามารถจับกุม MR. ZHENG สัญชาติจีน ขณะกำลังนำกลุ่มนักท่องเที่ยว 14 ราย ขึ้นรถโดยรถกลับจากท่าเรือท่าเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา โดยไม่พบมัคคุเทศก์ชาวไทยทำหน้าที่ และยังพบว่า MR.ZHENG ชงใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียน อีกทั้งอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับชาวต่างชาติ
นอกจากนั้นยังพบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ของบริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ระบุชื่อ น.ส.มล เป็นมัคคุเทศก์ผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย แต่กลับไม่พบตัวมัคคุเทศก์ชาวไทยรายนี้อยู่ในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัว MR.ZHENG ดำเนินคดีพร้อมแจ้งข้อหา “ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียนฯ และเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้” (ทำงานมัคคุเทศก์)
ส่วนมัคคุเทศก์ชาวไทย คือ น.ส.มล ที่ได้เดินทางมาแสดงตนที่ สภ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน "ยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์แทนตน"
การจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามการใช้มัคคุเทศก์เถื่อนชาวต่างชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการแย่งอาชีพคนไทยโดยผิดกฎหมายด้วย ซึ่งมัคคุเทศก์ไทยที่ยินยอมให้ผู้อื่นทำแทน ก็ต้องรับโทษตามกฎหมายเช่นกัน