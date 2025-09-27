น้ำท่วมอยุธยาเดือดร้อนหนัก 10 อำเภอ – ชุมชนบางกระทิงร่วมแรงผลัดเวรเฝ้าของมีค่า

พระนครศรีอยุธยา - น้ำเจ้าพระยาทะลักท่วมอยุธยา 10 อำเภอ ชาวชุมชนวัดบางกระทิงย้ายของขึ้นถนน ผลัดเวรชาย–หญิงเฝ้ารถและทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง แสดงพลังสามัคคีฝ่าน้ำท่วมยาวนานกว่าเดือน.
วันนี้ ( 27 ก.ย. ) สถานการณ์น้ำท่วมยังคงวิกฤต หลัง เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบายน้ำต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขาหลายสายเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนประชาชนใน 10 อำเภอ ครอบคลุม 124 ตำบล 737 หมู่บ้าน กว่า 37,690 ครัวเรือน
หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักคือ ชุมชนวัดบางกระทิง หมู่ 3 ต.หัวเวียง อ.เสนา ระดับน้ำท่วมสูงทั้งภายในหมู่บ้านและทางเข้าออก ทำให้ชาวบ้านต้องย้ายรถยนต์และทรัพย์สินจำเป็นขึ้นมาจอดไว้บนถนนสายหลักเพื่อความปลอดภัย
แม้ต้องเผชิญน้ำท่วมยาวนานกว่า 1 เดือน แต่ชาวบ้านยังคงแสดงพลังสามัคคี โดย ผลัดเวรเฝ้าของมีค่า กันอย่างเป็นระบบ ผู้หญิงอยู่เวรกลางวัน ส่วนผู้ชายกลับจากงานมารับเวรกลางคืน นางสาวน้ำค้าง เทียมรักษ์ อายุ 52 ปี เล่าว่า ทุกครอบครัวต่างช่วยกันดูแล ทั้งกรรมการวัดและกรรมการหมู่บ้านก็เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้ชุมชนสามารถป้องกันทรัพย์สินและดูแลกันเองได้อย่างเข้มแข็ง