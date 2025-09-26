คุณยาย ร้องนายรพี ช่วยทวงเงินจากแก๊งกรรโชก สูญกว่า 40 ล้าน ตั้งแต่ปี 63

กาญจนบุรี – คุณยายวัย 75 ปี ร้อง นายรพี ชำนาญเรือ ช่วยทวงเงินแก๊งกรรโชกทรัพย์สูญเงินกว่า 40 ล้าน ตั้งแต่ปี 63 ล่าสุดตำรวจได้ตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเชิงลึก พร้อมรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป
วันนี้ ( 26 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดกรณีสะเทือนใจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี หลัง นายรพี ชำนาญเรือ นักเคลื่อนไหวช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เจ้าของฉายา “มือปราบไซยาไนด์” เปิดเผยเรื่องราวของสองสามีภรรยาสูงวัย อายุ 75 และ 76 ปี ที่ถูกเครือข่ายกรรโชกทรัพย์หลอกสูญเงินกว่า 40 ล้านบาท ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563
ผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนต่อนายรพี เพื่อให้ช่วยเหลือในการติดตามคดี โดยนายรพีได้โพสต์คลิปวิดีโอในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าเป็นเครือข่ายที่มีหญิงสองพี่น้องชื่อเล่น “บิ๋ม” และ “บี” ใช้กลอุบายหลอกว่าเป็นผู้มีเส้นสายสามารถวิ่งเต้นคดี พร้อมอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้สองตายายหลงเชื่อโอนเงินไปจำนวนมาก มีหลักฐานสลิปการโอนรวมแล้ว 14 ล้านบาท แต่ความเสียหายจริงสูงถึง 40 ล้านบาท
นายรพีเผยว่า นางบิ๋มซึ่งเป็นพี่สาว ขณะนี้ถูกคุมขังในคดีค้ามนุษย์ ส่วน นางบี น้องสาวยังคงใช้ชีวิตหรูหราจากเงินที่ได้จากการกรรโชก ขณะเดียวกันยังมีผู้เสียหายลักษณะเดียวกันอีกหลายรายที่ทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยบางคนถูกหลอกขายครีมเครื่องสำอางแต่ไม่ได้รับสินค้า
เบื้องต้นผู้เสียหายได้แจ้งความไว้เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2568 ขณะนี้ตำรวจได้ตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเชิงลึก พร้อมรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป ซึ่งนายรพีระบุว่า หากตนกลับถึงกาญจนบุรี จะเปิดเผยความคืบหน้าต่อสื่อมวลชนอีกครั้ง.